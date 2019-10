Začel se je festival Poklon viziji

Vabilo k razmisleku o skupnem sobivanju ob meji. Tudi tako je mogoče razumeti instalacijo Camera Obscura – Stičišče pogledov, ki so jo v nedeljo popoldne odkrili na skupnem trgu obeh Goric. Z dogodkom se je začel filmski festival Poklon viziji /Omaggio a una visione, ki bo vse do 20. oktobra potekal v Gorici ter v drugih šestih mestih v Sloveniji in Italiji, in sicer v Novi Gorici, Vidmu, Trstu, Ljubljani, Izoli in Špetru.

Nedeljsko odprtje je prežemala misel ustanovitelja Kinoateljeja Darka Bratine o odprtem in povezanem goriškem jedru, ki jo je umetnik Jakob Koncut ponazoril s posebno optično instalacijo. Avtorja je zbranim na Trgu Evrope/Transalpini predstavila vodja festivala Mateja Zorn, odprtja sta se udeležila tudi vodja kabineta novogoriškega župana Gorazd Božič in Fabrizio Oreti, goriški občinski odbornik za kulturo. Večer prvega dne festivala pa je potekal v duhu novonastale sekcije Prvi poleti, s katero želijo organizatorji podpreti še neuveljavljene mlade umetnike.

Jutri ob 9. uri in 17.30 bo v Hiši filma strokovna delavnica v angleškem jeziku z letošnjo nagrajenko Kim Longinotto. Ob 19.30 sledijo podelitev nagrade Darko Bratina, projekcije zmagovalnih filmov sklopa First Crossings in nagrajenkinega dokumentarca Mafija v objektivu (Shooting the Mafia, 2019), ki ga je posnela v sodelovanju s politično aktivistko Letizio Battaglia. Podrobnejše informacije o programu, filmih in nagrajenki ter dnevnem utripu festivala so na voljo na spletnih mestih www.poklonviziji.com in www.kinoatelje.it.