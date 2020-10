»Prednost te univerze je v tem, da ni nastala politično, nastali smo od spodaj navzgor, začeli smo iz nič,« pravi Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici, ki letos praznuje 25-letnico. Njeno predhodnico, Fakulteto za znanosti o okolju, sta namreč Mestna občina Nova Gorica in Institut Jožef Stefan iz Ljubljane ustanovila 24. septembra 1995. Tri leta kasneje preoblikovala v Politehniko Nova Gorica, kot četrta slovenska univerza pa se je v anale slovenske zgodovine vpisala leta 2006. Prav sprememba statusa v univerzo je po mnenju Danila Zavrtanika najpomembnejši mejnik v petindvajsetletni zgodovini ustanove: z rektorjem in »očetom« univerze, ki bo čez dve leti žezlo predal nasledniku, smo se pogovorili o prehojeni poti, nerešenem vprašanju kampusa, nesojeni povezavi z Gorico in novih projektih.

