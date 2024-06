Začenja se prenova dveh osrednjih prizorišč EPK 2025

Mestna občina Nova Gorica je z izvajalci del, Komunalo Sežana d. d. in podjetjem Gitri podpisala pogodbi za prenovo objektov EPIC in Super8, dveh osrednjih prizorišč Evropske prestolnice kulture 2025 v Novi Gorici. Super osmica bo neformalno vozlišče obiskovalcev in ustvarjalcev, objekt »EPIC« pa interpretacijsko, medkulturno in ustvarjalno središče razumevanja prihodnosti, na podlagi poznavanja preteklosti. Posebej bosta naslavljala prebivalce Nove Gorice in Gorice ter obiskovalce iz širše regije, s katerimi je, tudi preko soustvarjanja programa in vsebin, neposredno povezan.

»Super osmica« bo prispevala k razumevanju prehranjevanja, kot so ga poznali v preteklih stoletjih, ko so bili ljudje tudi v mestih veliko bolj povezani z naravo. Pritegnila naj bi s tradicionalnim okusom in videzom hrane, ki nas spominja na otroštvo. Dostopna in sodobna ponudba tradicionalnih jedi in lokalnih pijač pa naj bi ponudila doživljajsko izkušnjo, kot kombinacijo interaktivnih prikazov, sproščenega in uporabnega učenja v »živih« delavnicah, sodelovanja z ustvarjalci in skupnostjo. Gost ni le opazovalec, postane del dogodka, srečuje se z zanimivimi ljudmi, izve marsikaj o kraju, kjer je doma, ali pa kamor je prišel kot gost. To je mesto, kjer obiskovalec ne hiti od znamenitosti do znamenitosti, ampak išče pristen stik z lokalno skupnostjo in kulturo.

EPIC se umešča v obstoječi skladiščni objekt, ki je sodil med pomembne infrastrukturne elemente železnice od nastanka kompleksa železniške postaje in je skozi celotno 20. stoletje nema priča dogajanju na območju obeh mest. Kot tak je bil večkrat poškodovan in tudi obnovljen. V obstoječi objekt se je ob upoštevanju elementov dediščine umestilo program, s katerim se vzpostavi fizični in virtualni razstavni prostor, namenjen predvsem razmisleku ne le o zgodovinskih dogodkih, temveč tudi o aktualnih vprašanjih, človekovih pravicah in evropskih vrednotah. Nov osrednji vhod notranjost objekta deli na dva dela, in sicer na severni dvonadstropni del, ki je namenjen razstavnim površinam ter enonadstropni južni del, v katerem bo večja konferenčna oz. večnamenska dvorana z spremljevalno razdelilno kuhinjo. Ob objektu bo postavljena nova večja nadstrešnica, ki v povezavi z urejenimi in zelenimi zunanjimi površinami omogoča dodano rabo za različne dogodke in programe na prostem. Med notranjo in zunanjo dvorano bo urejen manjši prostor za gostinsko ponudbo.

