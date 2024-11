Zagorela stavba nekdanjega javnega kopališča v Gorici

Ognjeni zublji so v noči na sredo, 6. novembra, zajeli stavbo nekdanjega javnega kopališča v Ulici Cadorna v Gorici. Okrog 23.50 so na kraju posredovali goriški gasilci, ki so jim na pomoč priskočili tudi kolegi iz Trsta, Ronk in Tržiča, ter karabinjerji. Zgodovinska stavba, ki so jo zgradili po načrtu arhitekta Leopolda De Caricinija med leti 1876 in 1878 in je last Občine Gorica, je že dolgo let zapuščena. Požar je bil okoli 6. ure zjutraj pod nadzorom, gasilci pa so bili še vedno na kraju. Škoda je velika.