Zahtevajo čezmejno upravljanje reke Soče

Čim prej je treba pripraviti čezmejni načrt za skupno upravljanje vodnega bogastva reke Soče. Zagotoviti je treba minimalni pretok tudi med Gradiščem in Pierisem. Ne nazadnje je treba kmete prepričati, da se odrečejo kulturam, ki za rast potrebujejo veliko vode, saj je bo v prihodnosti predvidoma vedno manj.

Okoljevarstvena organizacija Legambiente je pripravila tri predloge, s katerimi želi preprečiti, da bi se ponovila ekološka katastrofa iz lanskega leta. Zaradi prekomernega izkoriščanja vode za potrebe namakanja je Soča marca lanskega leta popolnoma presahnila med Zdravščinami in Zagrajem, zatem so se težave ponovile med poletno sušo, ko je vode zmanjkalo tudi od Sovodenj do Petovelj in od Zdravščin vse do Gradišča in Pierisa.