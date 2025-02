Zakotalili so Pistolettovo kroglo (video)

Z goriškega Travnika je startala svojo pot Pistolettova krogla, ki jo sestavljajo najbolj pomenljivi časopisni izrezki goriške zgodovine. Med temi so tudi članki Primorskega dnevnika. Kroglo so med navdušeno množico zakotalili olimpijska prvakinja v meču Mara Navarria, italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli, podpredsednik Dežele FJK Mario Anzil in drugi predstavniki institucij.

ZSŠDI je povabil vsa svoja društva k sodelovanju. Umetnino, bo na tisoče rok kotalilo po Carduccijevi ulici in Ulici Pellico, naprej po Trgu De Amicis in Škabrijelovi ulici vse do meje. Tu bo prešla v slovenske roke in prispela na Trg Edvarda Kardelja, kjer jo bodo tudi razsvetlili v znamenje miru.