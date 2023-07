Zanima jo raziskovalna dejavnost

Obdobje pred izpitom je bilo precej stresno, ker je veliko vlogo igrala tudi čustvena plat. Nič za to, saj je Zala Flospergher svoje delo na maturi opravila odlično in si poleg najvišje ocene zaslužila tudi pohvalo. 18-letno dekle s Poljan je letos zaključilo šolanje na znanstvenem liceju Simona Gregorčiča v Gorici. V tej smeri bi rada nadaljevala tudi svojo študijsko pot.

»Ciljala sem na stotico, v teku preizkušenj pa nisem pričakovala tako dobrega rezultata. Predvsem pri ustnem kolokviju me je zagrabila panika, ker me je iztočnica presenetila,« nam je svoje občutke ob oceni opisala Zala. Pri ustnem delu izpita je morala izhajati iz poezije Bela pravljica Kajetana Koviča, ki je po besedah odličnjakinje niso najbolje predelali med poukom, med prebiranjem dela pa je vseeno zaznala nekaj iztočnic.

Zala je zelo aktivna tudi v prostem času, saj igra odbojko pri Soči in je skavtinja. Letošnje poletje bo torej posvetila kar dvema taboroma, potem bo šla na svetovni dan mladih v Lizbono, nazaj grede pa se bo ustavila še v Barceloni. Pred vsem tem se bo Zala še pripravljala na vstopne izpite za univerzo, saj izbira med dvema smerema, in sicer med biomedicinskim inženiringom na Univerzi v Padovi in biotehnologijami na Univerzi v Trstu. »Kaj bi rada postala v bodočnosti, je še odprto vprašanje, vsekakor pa nekaj v zvezi z raziskovanjem,« napoveduje diamantna maturantka.