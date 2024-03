Avtocestni priključek avtoceste A4 med Redipuljo-Tržič zahod in Tržičem vzhod v smeri proti Trstu bo v noči med 9. in 10. marcem od 23. do 4. ure zaprt za promet zaradi del. Vozniki bodo morali avtocesto zapustiti pri Redipulji, vanjo pa se bodo lahko ponovno vključili pri Tržiču. Od 19. ure, ko se bodo začeli pripravljati na dela, bo na tem odseku mogoče voziti le na prehitevalnem pasu.