Zaradi pomanjkljive higiene in varnosti 23.000 evrov kazni

Goriški karabinjerji so pretekli četrtek v popoldanskih in večernih urah poostrili kontrole javnih lokalov in trgovin v mestu, pri čemer so jim pomagali še kolegi z oddelka za boj proti sofisticiranim proizvodom in za zaščito zdravja iz Vidma ter pripadniki goriškega inšpektorata za delo. Cilj koordinirane akcije je bil preprečevanje razširjenih nezakonitih praks ter zagotavljanje spoštovanja zakonskih določil o sociali in zaščiti zdravja ter preprečevanje dela na črno.Pri tem so možje postave izdali vrsto kazni za skupnih 12.000 evrov zaradi kršenja predpisov na področju zagotavljanja higiene in zaščite zdravja, pri tem so tudi zasegli prehrambne izdelke, ki so bili brez potrebnih oznak. K temu je treba dodati še 11.302,26 evra kazni zaradi kršenja določil o zagotavljanju varnosti na delovnem mestu, pri čemer so kršitelje tudi kazensko ovadili.V okviru izvajanja kontrol so karabinjerji pregledali 109 oseb, kar jim je med drugim omogočilo odkriti romunskega državljana, na račun katerega je bilo svojčas odrejeno, da mora zapustiti kraj. Prav tako so kaznovali druga dva tuja državljana zaradi pijanosti in nadlegovanja. Za oba so odredili začasno prepoved zadrževanja v Gorici.