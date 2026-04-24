Zaživela spletna stran o padlih vojakih s soške fronte

Svojci padlih na soški fronti, ki še vedno ne vedo, kje so pokopani njihovi predniki, imajo odslej več možnosti, da dobijo ta odgovor. Ob koncu lanskega leta je namreč zaživela spletna baza Najdi svoj grob, ki vsebuje sezname pokopanih vojakov z vojaških pokopališč na Goriškem in Krasu.

Spletno bazo je vzpostavila Fundacija Pot miru v Posočju v sodelovanju z Zgodovinskim inštitutom Milka Kosa na ZRC SAZU in z Evropsko prestolnico kulture (EPK) Nova Gorica-Gorica 2025, ki je zagotovila finančna sredstva in projekt uvrstila v svoj uradni program.

Razlog za vzpostavitev baze je bilo tudi veliko zanimanje svojcev z obsežnega območja držav nekdanje Avstro-Ogrske, ki še po več kot 100 letih po koncu prve svetovne vojne ne vedo, kje so pokopani njihovi dedje in pradedje. »Naša fundacija vsako leto dobi 50 ali 60 prošenj svojcev, če jim pomagamo najti grob prednikov. Gre predvsem za pravnuke, vnukov je danes že zelo malo,» je za STA povedal zgodovinar Mihael Uršič.

Najdi svoj grob je na voljo na spletni strani ww1db.thewalkofpeace.com, zaenkrat le v angleščini. Trenutno vsebuje podatke za 15 vojaških pokopališč, predvsem na Krasu, nekaj tudi v okolici Gorice. Gre za pokopališča v krajih Ravnica, Loke, Ajševica, Prvačina, Zalošče (dve pokopališči) Branik (dve), Lipa (tri), Sveto, Komen, Dutovlje in Sežana. Podatke je možno iskati po več kriterijih, možen je tudi klik na zemljevid vojaških pokopališč, kjer so na voljo podatki o datumu pokopa ali številka groba.

Fundacija, ki je poskrbela za vnos podatkov, do katerih so prišli v letih raziskovanja vojaških grobišč, napoveduje, da bodo spletno stran postopno nadgrajevali s podatki dodatnih vojaških pokopališč. Zaenkrat so v bazi le podatki s slovenske strani meje, a Uršič pravi, da je že raziskal tudi vojaško pokopališče v Nabrežini na Tržaškem. Upa, da bodo v prihodnje raziskali tudi pokopališča v Foljanu, Proseku in Palmanovi.