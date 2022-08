Zbirajo fotografije požarov

Na Mirenskem gradu pripravljajo fotografsko razstavo s fotografijami, ki so nastale med požari, ki so letos prizadeli Kras. Zbirajo različne vrste fotografij: fotografije požara (ožje in širše), fotografije gašenja, akcije in reševanja ter simbolne fotografije požara, ki prinašajo različna sporočila.

Fotografije primerne velikosti, da jih bodo lahko povečali na A4 format, opremljene z imenom avtorja in krajem, kjer so nastale, ter naslovom zbirajo na info@mirenski-grad.si do srede, 24. avgusta. 30 izbranih fotografij bodo predstavili na razstavi, ki bo od 4. septembra naprej na ogled v dvorani Gnidovčevega doma na Mirenskem gradu.