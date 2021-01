Zbirajo vpise za jaslična oddelka

V obeh večstopenjskih šolah na Goriškem si ravnateljici prizadevata, da bi v novem šolskem letu odprli jaslični oddelek, kamor bi lahko malčki vstopili, ko dopolnijo 24 mesecev starosti. V prejšnjih dneh so se ravnatelji slovenskih večstopenjskih šol sestali z vodjo Urada za slovenske šole Igorjem Giacominijem ter se pogovorili o možnostih, da bi na posameznih ravnateljstvih ustanovili jaslične oddelke. Na Goriškem zgleda ustanovitev jasličnih oddelkov na relativno dobri poti, čeprav gotovosti trenutno ni. Možnost odprtja – v Štandrežu in Doberdobu – je vsekakor odvisna od več dejavnikov, v prvi vrsti od povpraševanja družin in razpolaganja z ustreznimi prostori.

»V Štandrežu so prostore vrtca pred kratkim obnovili, tako da ne bi smelo biti težav. Trenutno zbiramo med starši povpraševanje, da razumemo, koliko ljudi bi jaslični oddelek lahko zanimal. Vse zainteresirane zato pozivamo, naj se oglasijo na šolskem tajništvu,« pravi ravnateljica Večstopenjske šole Gorica Mara Petaros. Ob omenjenih dejavnikih je seveda odprtje odvisno tudi od občinske uprave in osebja, s katerim bo razpolagal deželni šolski urad. Podobna slika, kar se tiče jasličnega oddelka, se kaže tudi v Doberdobu. Tudi v tem primeru ravnateljica Sonja Klanjšček poziva starše, ki bi radi vpisali svoje malčke v oddelek, naj svoje zanimanje prijavijo na šolskem tajništvu. »Prostor smo evidentirali v vrtcu v Doberdobu in si prizadevamo, da bi lahko odprli jaslični oddelek. Imamo že izdelan vzgojni projekt, odprtje pa je seveda odvisno najprej od povpraševanja. Potem je seveda tu vprašanje osebja in tudi denarnega kritja za stroške. Z Občino Doberdob smo se že pogovarjali tudi o tej možnosti,« pravi Sonja Klanjšček.