Zbirali bodo darila za otroke iz revnejših družin

Društvo Volendo continuare, ki ga vodi Nicole Primozic, bo v sodelovanju z Občino Gorica, zvezo trgovcev Confcommercio in več goriškimi trgovinami tudi letos priredilo solidarnostno akcijo Giocattolo Sospeso. Revnejšim otrokom in mladostnikom bodo namenili igrače, knjige in razne potrebščine, ki jih bo mogoče kupiti v šestih trgovinah in knjigarnah.

Kdor želi sodelovati, se lahko do 20. decembra zglasi v trgovinah Yo-Yo, Al Corso in Copis ter knjigarnah Ubik, Voltapagina in Faidutti. Organizatorji so na podlagi potreb, ki jih je evidentirala socialna služba Občine Gorica, prodajalcem dali navodila o tem, koliko je upravičencev in koliko so stari, zato da bodo primerna darila dobile prav vse družine v stiski. »Darila bodo člani našega društva dvignili 22. decembra in jih izročili socialni službi Občine Gorica, ki bo nato poskrbela za porazdelitev,« pravi Nicole Primozic. Akcija, spominja njena pobudnica, je bila v prejšnjih letih zelo uspešna, zato tudi letos računajo na dobrosrčnost Goričanov.