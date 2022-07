Zgoreli avto še vedno na robu polja

Ravno v noči s petka na soboto, ko je prišlo do poskusa vloma v avtoodpadu na Peči, je neprijeten obisk doživel domačin, ki stanuje v Ulici Srečka Kosovela. Kot je Primorski dnevnik že poročal v soboto, je na svojem zemljišču okrog 22.20 naletel na avtomobil znamke Volvo s koprsko registracijo, ob katerem je bilo nekaj njegovih kablov in orodja, ki jih drugače hrani na drugem mestu.

Ob avtomobilu je opazil moškega, starega kakih 40 let, in zatem še žensko. Ko je domačin poklical ženo in jo pozval, naj pokliče interventno številko 112, se je neznani moški močno razburil. Z žensko sta sedla v avtomobil, nakar je moški prižgal motor, pritisnil na plin in med poskusom bega z vrta nekajkrat zadel avtomobil, v katerem je sedel domačin. Naposled je moški s svojim volvom zapeljal po robu vrta, pri tem je oplazil ograjo in poškodoval bok svojega avtomobila; na koncu je zadel še kamniti zid, kjer je avtomobil zagorel. Na kraj so pridrveli gasilci, karabinjerji in osebje službe 118, vendar sta takrat moški in ženska že pobegnila po sosednjih poljih v smeri tovarne Kemica.

Karabinjerji so sprožili preiskavo in zasegli zgoreli avtomobil, ki je bil včeraj še vedno na svojem mestu ob robu Peči. Z zadevo se že ukvarja tudi goriško javno tožilstvo. Preiskovalci med drugim ugotavljajo, ali je zgoreli avtomobil, v prtljažniku katerega je bilo tudi nekaj kablov neznanega izvora, kakorkoli povezan z ostalimi vlomi in poskusi tatvin, do katerih je v zadnjih časih prišlo v bližnji okolici.