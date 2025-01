Živeli naj bi v Tržiču, vendar jih ni bilo nikjer

23 tujih državljanov je uradno še živelo v Tržiču, vendar jih doma ni ni bilo in jih ni bilo niti mogoče kontaktirati. Tako so ugotovili karabinjerji, ki so v sodelovanju z mestnimi redarji izredno preverili položaj 64 ljudi. Dano stanje ni sovpadalo s podatki v registru prebivalstva, iz katerega so jih zato izbrisali, so pojasnili.

V stanovanjih, ki so jih pregledali, je poleg tega živelo pet ljudi več od tistega, kar je bilo uradno navedeno v dokumentih. Po zakonu je namreč treba v najkasneje dveh dneh organe javne varnosti obvestiti, če posameznik gosti tujega državljana. To tudi v primeru, da gre za družinskega člana.