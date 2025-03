Življenje na severu Rusije v času Brežnjeva

Irino Ganičevo Goriška in širša javnost pozna predvsem kot likovno ustvarjalko, ki je s svojimi deli opozorila nase na številnih razstavah na raznih koncih sveta. Zdaj se je prvič podala še na področje pisane besede: te dni je namreč luč sveta zagledala njena knjiga Origini-Poreklo, v kateri opisuje svoje življenje v Sovjetski zvezi za časa Leonida Brežnjeva.

Irina Ganičeva se je namreč rodila in odraščala v Pečori (Avtonomni republiki Komi), ruskem divjem in nedostopnem kraju na evropskem delu Uralov, tik pod Severnim povratnikom. V Italijo se je preselila na začetku 90. let in se nastanila v FJK, zdaj živi in dela v Gabrjah. Knjigo bodo predstavili v petek, 21. marca, ob 20. uri v prostorih gabrskega kulturnega društva Skala.

Njena mladost, pa čeprav špartanska, je bila tudi zabavna in je avtorico oblikovala v okolju, ki je tudi krepilo njeno duhovnost. Knjiga se posveti življenju v tistih časih, z zgodbami iz časa druge svetovne vojne in spomini njene družine skozi več generacij. Ganičeva raziskuje tudi kulturo severnih nomadskih ljudstev, Nenecov, ribičev in rejcev severnih jelenov.