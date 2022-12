Goriški mejni policisti so v ponedeljek aretirali 40-letnega romunskega državljana, ki je vstopal v Italijo iz Slovenije. Zoper njega je spomladi sodišče iz Benetk izdalo nalog za prijetje, potem ko so karabinjerji iz Mester ugotovili, da je moški kradel denarnice in zatem dvigal denar na bankomatih z ukradenimi bančnimi karticami. Mejni policisti so po aretaciji tatu pospremili v goriški zapor.