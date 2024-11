Zmaga je šla na Tržaško

Z odprtjem razstave likovnih del otrok, starih od 6 do 15 let, ki so sodelovali na likovnem natečaju, se je v ponedeljek popoldne na Ljudski univerzi Nova Gorica začel že četrti Festival večjezičnosti in multikulturnosti multiCULINGO.

Slavijo prepletanje jezikov

»Naš festival skozi raznolike aktivnosti slavi bogastvo večjezičnosti in preplet kultur,« pravi Maša Lancner, vodja projektov pri zavodu iManaLAB, ki ob pomoči novogoriške mestne občine prireja štiridnevni festival. Letos so se osredotočili na temo večjezičnih območij, ki jo spremlja navdihujoč slogan Večjezično mesto, moje mesto. To je bila tudi osrednja inspiracija za že tradicionalni likovni natečaj, na katerem je tokrat sodelovalo kar 35 otrok iz Nove Gorice, Branika, Dornberka, Renč, Gorice, Trsta ...

»Festival ima velik pomen, zlasti za mlajše, ki se udeležujejo tudi likovnega natečaja. Ta jih motivira za razvoj ustvarjalnosti in vlaganje v prihodnost mladih, zlasti v večjezičnost, spodbujamo tudi na novogoriški občini. Znanje jezikov je namreč največje bogastvo, ki ga človek lahko ima,« je povedal novogoriški podžupan Marko Tribušon.

Prva nagrada v Trst

Vsa prispela dela si je skrbno ogledal kurator Denis Volk, ki je pojasnil: »Med deli v ožjem izboru nekatera izstopajo po preprostih upodobitvah, po tehniki, inovativnih ali simbolnih motivih, natančnem opazovanju in upodabljanju motivov iz domačega okolja, po sporočilnosti. To so bili tudi kriteriji izbora.« Kot zmagovalno delo je izbral sliko Na trgu, pod katero se je podpisal Diego Cej iz okolice Trsta, ki obiskuje 2. razred osnovne šole Pinko Tomažič iz Trebč. »Čeprav nekoliko shematska, narisane stavbe spomnijo na znane dele Trsta. Zaradi subtilno uporabljene perspektive hitro ugotovimo, da gre za trg, in takoj se zdi, da je to Veliki trg v Trstu. Vrsta ljudi v ospredju je raznih barv, nekateri v več jezikih pravijo Trst. Izgleda, kot da se držijo za roke,« je še dodal kurator.

Zmagovalec je poleg priznanja prejel tudi bon v vrednosti 100 evrov za nakup likovnega materiala, ostalih devet mladih umetnikov, ki so se uvrstili v ožji izbor, pa bon v vrednosti 30 evrov za jezikovni tečaj zavoda iManaLAB. Med njimi je bila tudi 11-letna Guendalina Bianchini iz Bračana, ki je sliko Barvito mesto ustvarila v goriškem Dijaškem domu. »Natečaja sem se udeležila z velikim veseljem, ker je bila tema zelo zanimiva. Zamislila sem si barvito mesto, v katerem ljudje govorijo različne evropske jezike,« je povedala.