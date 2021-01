Žrtve mobinga so zaradi prepovedi odpuščanja še bolj pod pritiskom

V letu pandemije je pri goriški službi za podporo žrtvam mobinga in psihološkega nasilja v službenem okolju zaprosilo za pomoč 64 ljudi. Obračun dela brezplačne službe, ki jo na podlagi sporazuma z goriško občino upravlja društvo SOS Abusi Psicologici, kaže na prisotnost raznolikih težav tudi v obdobju pandemije, tako v javnem kot v zasebnem sektorju. V lanskem letu se je število prosilcev pomoči namreč zvišalo: v letu 2019 so jih našteli 53, lani pa 11 več. V obdobju popolnega zaprtja, ko je služba delovala samo na daljavo, so uporabnikom nudili podaljšan urnik za kolokvije.

V letu 2020 je goriška služba torej zabeležila rastoč trend uporabnikov, ki prihajajo tudi iz Trsta. Čeprav spada služba za žrtve mobinga pod Deželo FJK, ima trenutno izpostave v Vidmu, Pordenonu in Gorici, ne pa v glavnem mestu. Od skupnih 64 oseb, ki so jim lani prisluhnili na sedežu v goriškem centru Lenassi, je 46 žensk in 18 moških. Polovica uporabnikov (32 ljudi) je starejših od 51 let. Pomoč je poiskalo še sedemnajst ljudi med 41. in 50. letom, trinajst med 31. in 40. letom ter dve osebi, mlajši od 30 let. Približno ena tretjina vseh uporabnikov (štirinajst žensk in šest moških) je goriško službo obiskala več kot enkrat. Enajst oseb je zaposlenih na Deželi oz. na občini, osem v šolstvu ali zdravstvu, trinajst na področju industrije, šestnajst na trgovskem področju, štirje pa v zasebnem zdravstvu ali šolstvu. Nekaj manj kot polovica uporabnikov, t.j. 28 oseb, ima univerzitetno diplomo vsaj prve stopnje, 24 jih ima višješolsko diplomo, enajst jih je zaključilo nižjo srednjo šolo, ena oseba pa je zaključila samo osnovno šolanje. Skoraj v vseh primerih (62 na 64) so osebe, ki so prosile za pomoč, zaposlene s pogodbo za nedoločen čas.