Župana čustveno nagovorila množico (video)

Sprevod Od postaje do postaje je dosegel Travnik, kjer sta župana nagovorila množico. Oba sta navdušena in hkrati ganjena nad odzivom ljudi, ki si želijo sožitja in sodelovanja.

»Ta je Gorica, za katero se splača žrtvovati,« je poudaril Ziberna in se spomnil svojega predhodnika Ettoreja Romolija in nekdanjega novogoriškega župana Klemna Miklaviča. Obenem se je zahvalil vsem, ki so v Gorici in Novi Gorici verjeli v projekt.

»Prevevajo me čudovita čustva,« je pristavil Turel in pri povezovanju med mestoma še posebej izpostavil vlogo slovenske narodne skupnosti v Italiji, pri čemer se je iz množice dvignil aplavz.

V teku je kulturni program, ki mu ljudje sledijo z navdušenjem in ploskanjem.