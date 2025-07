ANTIFAŠIZEM: Racija potrjuje pomen antifa tabora

V nedeljo sem policijsko racijo na Peršmanovi domačiji le za las zgrešil. S kolegi iz Barkovljanskega mladinskega krožka, s katerimi sem v soboto z debato o antifašističnem odporu v Barkovljah med drugo svetovno vojno sodeloval na Antifašističnem taboru, smo okoli 8.30 pospravili šotore, v katerih smo spali, in se napotili nazaj domov. Ko sem nekaj ur kasneje pisal organizatorjem, da bi se jim zahvalil za vrhunsko organizacijo dogodka in gostoljubnost, me je spreletel srh. Policijski helikopter? Psi? Dron? Ni mi bilo jasno, od kod vsa ta sila proti taboru antifašistk in antifašistov. Ko sem prebral »motivacijo« racije, češ da naj bi tabor predstavljal »nemoralen odnos do spominskega obeležja«, je bil srd še večji. Svoje je naredila tudi množica sovražnih komentarjev na družbenih omrežjih, ki so udeležence tabora tja v en dan obtoževali nekega »ekstremizma«.

Kakšen nemoralen odnos neki! Peršmanova domačija je kraj spomina. Kraj aktivnega spomina in ne le pasivnega obiska muzeja in ogleda sicer izredno zanimive razstave o koroških Slovencih in njihovem uporu proti nacizmu v drugi svetovni vojni. Leta 2012 so domačijo prenovili, na njej redno prenočujejo raziskovalci, aktivisti, svobodoljubni ljudje, ki se tam lahko podučijo o zgodovini koroškega odpora in hkrati gojijo vrednote svobode, demokracije in antifašizma. To je bil tudi namen drugega Antifašističnega tabora.

Kakšen ekstremizem neki! Na dogodku se je zbralo nekaj deset aktivistk_ov (nalašč zapisano v spolno nezaznamovani obliki) iz različnih držav in različnih političnih nazorov, nekaj jih je bilo iz Rusije in Belorusije, nasprotnikov režima Vladimirja Putina in Aleksandra Lukašenka. Mladi so skupaj razmišljali in debatirali o razmerah v svetu, položaju zatiranih manjšin, Rožavi, Palestini in drugih aktualnih temah. Če je kamp obiskala policija, pomeni, da so organizatorji zadeli v črno, pomeni, da je dogajanje nekoga zmotilo do te mere, da je poslal specialce v kraj spomina in opomina, pomeni, da bo treba še več takih Antifašističnih taborov.