APUANIA: Rojena v občini, ki je ni ...

Pred dobrima dvema mesecema je Primorski dnevnik poročal o neprijetni upravno-birokratski dogodivščini zgoniške občanke in njene obnovljene elektronske osebne izkaznice, ki ji je računalnik skrčil slovensko ime stalnega bivališča iz trizložnih Briščikov v enozložni Bri, medtem ko je ohranil vseh deset zlogov poitalijančenega imena zaselka - Frazione Borgo Grotta Gigante. Nekaj podobnega, če ne še hujšega (in tudi za naše kraje zaskrbljujočega), se je v tistih dneh zgodilo dobrih tisoč kilometrov južno, na otoku Vulcano otočja Lipari nad Sicilijo. Tam živi 82-letna Anna Maria Tonazzini. Po rodu je iz Toskane, tja se je preselila že pred desetletji. Sredi julija se je podala v urad za register prebivalstva za podaljšanje osebne izkaznice. To je opravila že vrsto krat, vsakič brez težav. Tokrat je bilo drugače.Ob prejemu nove izkaznice je ugotovila, da se je rodila v kraju »Apuania« v pokrajini Massa - Carrara. Apuania? Kje pa je to? se je vprašala. Odkar je živa, je vedela, da se je rodila 30. julija 1944 v kraju Bedizzano v občini Carrara. Večino mladih let in vse do preselitve na otok Vulcano je z družino živela v bližnji Massi. O »Apuanii« ni še nikoli slišala, sedaj pa ji elektronska osebna izkaznica razodeva, da se je rodila prav tam.Apuania je postala zanjo zagonetka s celo vrsto nepredstavljivih nevšečnosti. Italija je razdeljena v 7894 občin. Med njimi ni nobene občine Apuania. Odkod se je ime prikradlo v računalniški sistem italijanskega notranjega ministrstva? Edino, kar je gospa izvedela, je podatek, da je občina Apuania nekoč res obstajala, a je bila pred osemdesetimi leti ukinjena. Njena »življenjska doba« je trajala vsega osem let: od leta 1938 do 1946. »Izmislil« si jo je Benito Mussolini, da bi na nekakšen način zadovoljil svoje geopolitične obsesije. V »enotni fašistični Italiji« mu ni šlo v račun stoletno lokalno rivalstvo med Carraro in Masso, zato se je samovoljno odločil, da bo mesti »poenotil«. Sloviti kamen Carrare je »združil« z jeklom Masse in ozemljem Montignosa ter »ustanovil eno samo velikansko in avtarkično marmorno mesto,« kot je v dnevniku Il Tirreno pred nedavnim zapisala Melania Carnevali, ki jo je zgodba gospe Tonazzini prevzela.Po drugi svetovni vojni je bila Mussolinijeva občina Apuania ukinjena. Padla je v pozabo in bi verjetno tam ostala, če je ne bi osebna izkaznica priletne gospe priklicala v spomin.V nekdanji občini Apuania se je rodilo približno 10 tisoč ljudi. Nekaj manj kot polovica jih je še živih. Nihče ni imel doslej z njo preglavice ob obnovitvi osebne izkaznice. Tudi gospa Tonazzini jih ni imela. »Vsakič, ko sem šla podaljšat osebno izkaznico, so kot moj rojstni kraj navedli Carraro,« je povedala novinarki. Sredi letošnjega julija je bilo drugače.Ko je na novi osebni izkaznici zagledala kraj rojstva »Apuania«, je takoj opozorila osebje občinskega urada, da je kraj zgrešen. Osebje je začelo brskati po računalniku. To je trajalo kar nekaj časa. Naposled ji je uradnik sporočil, da njenega imena ne morejo najti v bazi podatkov, niti za Carraro, niti za Masso. »Našli« so ga edinole v »občini Apuania«. S tem se je za gospo Tonazzini začel pravi križev pot. S spremembo kraja rojstva se je spremenila tudi njena davčna številka. Davčna številka je univerzalni ključ za dostop do državnih podatkovnih baz, njena sprememba prinaša cel kup posledic. Gospa se je čez noč znašla brez zdravstvene oskrbe, ni več povezana z družinskim zdravnikom, ne more več koristiti predvidenih olajšav za starostnike, brez zdravnika nima nikogar, ki bi ji predpisal zdravstvene recepte. Fašistična Apuania ji je prekrižala tudi druge račune. Bančni, na primer, ji je bil zamrznjen, komunalne storitve tudi. Banke in elektroenergetska ter plinska podjetja izvajajo preverjanja za preprečevanje pranja denarja in preverjanja istovetnosti. Ker se podatki na novi osebni izkaznici gospe ne ujemajo s podatki, registriranimi v banki, so transakcije na računu onemogočene. »Že dva meseca prosim za denar, ker ga ne morem več dvigniti,« je potožila priletna gospa novinarki. Kako se bo ta kafkovska zgodba gospe Tonazzini končala, ni znano. Kdo je občino Apuania »pritihotapil« v podatkovno bazo italijanskega notranjega ministrstva, niti in malo verjetno je, da bo ta »ročica« kdaj razkrita z imenom in priimkom. Neljubi dogodek gospe z otoka Vulcano ni zanemarljiv. Vsaj za naše kraje ne. Kajti: leta 1942 so bile Opčine fašistično preimenovane v Poggioreale del Carso.