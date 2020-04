DEŽELNA VLADA: Izhodna strategija?

Bolj papeški od papeža. S to premiso bi lahko delno parafrazirali delovanje deželnega predsednika Massimiliana Fedrige, ki je v zadnjem mesecu izdal kar deset odredb o omejevanju širjenja epidemije koronavirusa, s katerimi je bolj ali manj poostril vladne uredbe o začasni prepovedi gibanja. Ta komentar ne želi biti kritika dela deželne vlade, ki ji je treba priznati, da je v krizni situaciji ukrepala pravočasno. Pri nas je ravno zato število potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom relativno nizko.

Kljub temu nekatere odločitve predsednika deželne vlade bodejo v oči. Skoraj vsako odredbo premierja Giuseppeja Conteja je Massimiliano Fedriga dopolnil s svojo. S še strožjo. Ko je premier prebivalcem dovolil, da se gibljejo v bližini doma, je Fedriga prebivalcem FJK to prepovedal. Njegov ukaz so prebivalci v glavnem spoštovali. Ko je Conte napovedal odprtje knjigarn, je bil marsikdo prepričan, da tega Fedriga ne bo dovolil. No, v tem so se ušteli. Na velikonočni ponedeljek je deželni predsednik podpisal odredbo, po kateri so knjigarne lahko odprte. Hkrati pa uvedel obvezno uporabo zaščitnih mask in rokavic povsod zunaj doma, ne le v trgovinah in na javnem prevozu kot doslej. Seveda se bo kdo vprašal, zakaj tega ni storil že prej, če je to način za zajezitev širjenja virusa.

Sprehodi okoli hiše v novi odredbi niso izrecno izpostavljeni. Ker to avtomatično pomeni, da so ti dovoljeni, saj je zapadlo deželno odredbo v tej točki nadomestila vladna uredba, je upravičeno vprašanje, zakaj Fedriga tega ni specificiral v tekstu. Najbrž zato, ker predsednik lahko le zaostri vladno odredbo. Tisti, ki ne poznajo vseh teh birokratskih pravil, pa bi lahko pomislili, da Fedriga v tej občutljivi fazi ne želi priznati, da je morda že napočil čas za sprostitev nekaterih ukrepov. Kdo se bo tudi vprašal, zakaj deželna vlada dnevno poroča o številu vseh okuženih do sedaj, medtem ko državna civilna zaščita vodi evidenco trenutno okuženih, ki je znatno nižje: v FJK je bilo npr. do torka okoli 1000 ozdravelih.

Ker pogosto za evropske desnice velja, da so v času strahu mojstrice paranoje, je upravičeno podvomiti v odločitve deželnega predsednika.

Še posebej v kriznih okoliščinah, ki so lahko humus za manj svobode in več represije. Sprejemati omejitvene ukrepe je namreč zelo lahko, odpravljati pa jih je težko. Zato lahko samo upamo, da deželna vlada ne pripravlja le novih omejitvenih ukrepov, ampak tudi primerno izhodno strategijo. Če te ne bo, bodo od deželnega gospodarstva ostale le še ruševine.