EVROPA: Na tretjem programu

Dobili smo novo vlado, čeprav mnogi tega najbrž ne vedo. V sredo zjutraj, ko so ji izrekli zaupnico, so televizijski programi pač predvajali običajen spored. Italijanske informativne oddaje so govorile o vsem drugem, tudi na prvem in drugem programu TV Slovenija je bil navaden dan. Tretji program – tisti, ki nam po navadi streže s prenosi iz slovenskega parlamenta – pa je iz Strasbourga le predvajal rojevanje naše nove vlade.

Naše, res. Hočeš nočeš je evropska komisija vlada vseh državljanov Evropske unije. Njene odločitve veljajo povsod, kjer je EU: v pariških kavarnah, v finskih savnah, na plažah Blatnega jezera, na prepišnih portugalskih bregovih, v zelenih avstrijskih gozdovih, med trtami Prlekije, na tržaških trgih in v goriških ulicah. Ursula von der Leyen je zato včeraj zjutraj govorila nam. Mi tega nismo vedeli, ona očitno je.

Zato je ubrala retoriko, ki ni problematična. Skušala je zadovoljiti vse okuse. Dobrikala se je okoljevarstvenikom, nagovarjala je socialiste, poudarjala je pomen varovanja mej, razpredala je o umetni inteligenci in digitalni prihodnosti. Vsi bi v njenem nastopu našli nekaj zase. Tudi zeleni, ki julija von der Leynove niso podprli, so se tokrat vzdržali, čeprav je njihova vodja Ska Keller spomnila, da so v evropski komisiji sporni komisarji. Francoz je na sumu zaradi konflikta interesov, Madžar je Orbanov človek, pri nekaterih so vprašljive izkušnje. In vendar: v mukah in enomesečni zamudi rojena komisija bo 1. decembra lahko začela z delom. Popotnica je presenetljivo dobra: 461 glasov za, 157 proti, 89 vzdržanih.

Z glasovanjem v evropskem parlamentu je komisija dobila tudi demokratično legitimacijo. Evropske parlamentarce, ki so včeraj večinoma pritisnili zeleno tipko, smo namreč maja izbrali volivci. Takrat sicer von der Leynove ni bilo med spitzenkandidati, saj je njeno ime sad povolilnega kompromisa med državnimi vladami. Tistih mučnih pogajanj niso predvajali po TV. Je pač še vedno tako, da se ključne odločitve na ravni EU sprejemajo za zaprtimi vrati.

In vendar, naposled je parlament netransparentnemu imenovanju von der Leynove dal soglasje. Komisija je rojena. Tudi v živo na televiziji. Na tretjem programu, sicer. Kar je pomenljiv prikaz odnosa med evropskimi inštitucijami in Evropejci.