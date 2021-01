ITALIA: Ima vlada resen načrt?

Spomnimo se: sedanja italijanska vlada je konec poletja 2019 nastala v znamenju gesla »zaustavimo desnico«. Razlogi za oblikovanje nenaravnega rumenordečega zavezništva so januarja 2021 še zmeraj aktualni. Javnomnenjske raziskave in politični analitiki brez izjeme ugotavljajo, da bi desna koalicija s sedanjim volilnim zakonom, ki nosi ime po tržaškem poslancu Ettoreju Rosatu, na morebitnih predčasnih volitvah osvojila absolutno večino v obeh vejah parlamenta.

Če bi leva sredina in Gibanje 5 zvezd v večinskih volilnih okrožjih nastopili vsak zase, bi se sedanji opoziciji morda celo obetala dvotretjinska, ustavna večina. Zavladala bi torej koalicija, v kateri njena skrajno desna komponenta v raziskavah še naprej rase, Berlusconijevi liberalci pa so čedalje bolj nemočni. Samo, če bi se oblikovala široka »proevropska fronta«, v kateri bi kandidata v večinskih okrožjih skupaj predstavili DS, G5Z, LEU, Renzijeva Italia viva in liberalni strančici +Europa in Azione Carla Calende, bi sedanja vladajoča garnitura, morda, lahko računala na tesen uspeh. Skratka, z vladno krizo je Matteo Renzi neodgovorno sabotiral zavore politično in idejno še nekonsolidiranega vladnega voza, ki bi lahko zdaj nenadzorovano zdrvel v prepad. To – in ne populistična naracija, da jim gre zgolj za »stolčke« – je razlog, zaradi katerega so Giuseppe Conte, Nicola Zingaretti in Luigi Di Maio tako jezni na »senatorja iz Rignana«.

A bi se morale sile, ki nam vladajo, hkrati tudi vprašati: zakaj je poldrugo leto po Contejevi vladavini in kljub bruseljskemu preobratu v evropski solidarnostni politiki ter klavrnemu koncu Trumpove administracije v Washingtonu opozicija v Italiji še vedno tako močna? Je vse, kar v sedanjih izjemnih razmerah počenja in načrtuje vlada, res dobro za državo in državljane? Ima načrt o tem, kako v celoti počrpati in brez razmetavanj porabiti denar za gospodarsko okrevanje? Ima vizijo za izhod iz družbene in ekonomske krize? Jasnih odgovorov na to vprašanje ni in tudi kritike na njen račun niso vse povsem iz trte izvite. Roko na srce, niti vse Renzijeve.