ITALIJA: Odslej brez alibijev

Premierju Giuseppeju Conteju je vse od začetka pandemije javnomnenjska podpora stalno naraščala, po zadnji nedeljski uredbi pa se je moral soočati s kritikami, da je pri prehajanju v drugo fazo boja proti koronavirusu preveč konservativen, s čimer naj bi zlasti škodil gospodarstvu. Kritike iz vrst trgovcev, turističnih operaterjev in obrtnikov, ki jih je spodbujala opozicija (a dvome je uredba zbujala tudi med predstavniki koalicijskih strank), so bile tako hude, da je Conte poslal v javnost poročilo epidemiologov Višjega zdravstvenega inštituta, ki navaja naravnost grozljive številke. V njem namreč piše, da bi se že junija število ljudi, potrebnih intenzivne nege, naraslo na 150 tisoč, če bi se obnašali, kot da je pandemija že stvar preteklosti.

S problemom, kako ponovno zagnati vsakdanje življenje (vključno s šolo) in ekonomijo, ne da bi pri tem vnovič ogrozili zdravje ljudi, se srečujejo povsod po svetu. Povsod se širijo dvomi in so oblasti deležne podobnih kritik kot pri nas. V reševanju koronakrize so bile v Italiji več kot očitno storjene napake. Tako na državni kot deželni ravni. A napake so delali vsi. V nekaterih državah so bile še hujše. Nihče ni bil pripravljen na takšen razplet izbruha virusa. Zato nima dosti smisla zdaj ugotavljati politične krivde in krivce. Tudi zato, ker takšno ugotavljanje pogosto pogojuje ideološki predsodek, da so »naši« upravitelji vedno nezmotljivi, pametni in pošteni, »njihovi« pa nesposobni, neumni in pokvarjeni. Za razpravo o tem, kdo se je v krizi bolje odrezal, bo časa dovolj.

A politika odslej nima več alibijev. Če se bo denimo zaradi prenagljenih odločitev pojavil drugi val okužb, se nikakor ne bo mogla več sklicevati na nepredvidljivo usodo. Če bo v bolnišnicah zavladal kaos, če na oddelkih za intenzivno nego ne bo dovolj postelj in respiratorjev, če zdravstveno osebje ne bo ustrezno zaščiteno, če bodo morali navadni državljani preplačevati maske, ker jih na voljo ne bo dovolj, če bo treba spet vratolomno »zapreti vse«, ker bomo še vedno tavali v temi, koliko je sploh okuženih, potrpežljivosti, prizanesljivosti in razumevanja ne bo več mogoče podpreti.