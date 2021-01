IZKORIŠČANJE: Platformni kapitalizem

V zadnjih mesecih so se mnogi, ko jim je v želodcu zakrulilo, odločili za dostavo hrane na dom. Največji ponudniki dostave hrane so pri nas družbe Just Eat, Uber, Deliveroo. Omejevalni ukrepi za zajezitev epidemije so vplivali na drastičen porast naročil. Porast beleži tudi spletni trgovec Amazon. Možnost jesti hrano iz restavracij tudi v času, ko so te zaprte, ali možnost prejeti nakupe po spletu v par dneh, sta vsekakor priročni. A uporabniki priljubljenih spletnih storitev večinoma ne vedo, kakšne delovne razmere se skrivajo za hitro dostavo.

Na tem mestu ne bomo analizirali dela skladiščnikov v distribucijskih središčih Amazona, ker ga v živo nismo spoznali. Lahko pa povemo nekaj o življenju kolesarskih dostavljavcev hrane. Že dejstvo, da to delo pri nas opravljajo zlasti migranti, pove veliko. Kdo od Italijanov bi šel delat za dva evra na dostavo? Najbrž nihče. To delo je namreč za tiste, ki so brez kolektivne in poklicne zavesti. Za ljudi brez poklicnih opcij. In to so digitalne platforme izkoristile. Razvile so unikaten platformni kapitalizem, ki sloni na izkoriščanju zaposlenih.

Just Eat, Uber, Deliveroo in druga podobna podjetja uporabljajo zmogljive računalniške programe, ki v realnem času povezujejo ponudnike in uporabnike določene storitve. Lastniki digitalne platforme praviloma ne zaposlujejo nikogar, skrbijo za delovanje sistema in zaračunajo provizijo po vsaki posredovani transakciji med ponudnikom in uporabnikom. Stranke plačajo storitev, delavci so plačani za vsako posamično opravilo in zaslužijo natanko toliko, kolikor naredijo. Cene njihovih storitev so različne, a skoraj vedno (pre)nizke.

Bi lahko te delavce primerno zaščitili? Težko. Že zaradi tega, ker so dostavljavci anonimni kolesarji, ki nimajo možnosti druženja, ki bi pripeljalo do delavskega organiziranja, v sklopu katerega bi lahko zahtevali spremembe. Pa tudi zato, ker je med delavci v platformnem kapitalizmu izredna velika pretočnost, saj večina ne vztraja prav dolgo, preden jih zamenjajo drugi. Dokler se torej status digitalnih proletarcev ne bo uredil, jim lahko delno pomagamo naročniki hrane. Z napitnino denimo.