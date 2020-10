KOMUNICIRANJE: »Ti si fašist!«

Goričan zabrusi Tržačanu, da je Gorica lepša od Trsta. Tržačan mu jezno odvrne, da je Gorica najgrše mesto na svetu. Prizor je seveda izmišljen. Med Goričani in Tržačani, vemo, ni neprijaznih besed.

Je pa ta prizor prispodoba tega, kar smo v nekaj urah videli v slovenskem parlamentu, v deželnem svetu Furlanije – Julijske krajine in med televizijskim soočenjem v ZDA med Donaldom Trumpom in Joejem Bidnom. Očitki in neuglajene besede so spominjali na petarde ob novem letu. Neznosen hrup brez konca in smisla.

Poslanec Levice Miha Kordiš je med torkovo razpravo v Državnem zboru vladi prilepil oznako »fašistoidna«, opozicijskim Socialnim demokratom, ki so tokrat glasovali z vlado, pa je očital, da so kolaboranti.

Malo pred tem prizorom v slovenskem parlamentu so se v deželnem svetu FJK razgrele strasti, ker je svetnik Lige Antonio Calligaris dobil razmeroma milo kazen zaradi avgustovskih besed, da bi v migrante kar streljal. Nekaj ur pozneje v Clevelandu je Biden opisal Trumpa kot lažnivca.

Vse, kar smo videli, zelo spominja na izmišljeni prepir z začetka tega zapisa. Nekomu s popolnoma drugačnim mnenjem rečeš, da nima prav. Kam to vodi? Običajno v še ostrejšo konfrontacijo, ki onemogoči vsako racionalno tehtanje argumentov in zgolj dodatno utrdi že utrjena prepričanja.

Demokracija se s tem ne konča, saj vendarle vsak še naprej izraža – no, kriči – svoje mnenje. Se pa izgubi smisel demokracije: tekmovanje mnenj za dosego skupnega dobrega.

Ta tviteraški način političnega komuniciranja, ko v glavnem samo obtožuješ nasprotnika, je prodrl povsod, prišel je tudi skozi ozke pore našega malega zamejstva.

Učinek je na dlani. Če nekoga obtožuješ vsega najslabšega, mu verjetno prej koristiš kot škodiš. Glasni pozivi, da je zmanjšanje parlamenta poskus atentata na demokracijo, so med volivci vzbudili občutek, da se za temi ostrimi besedami skriva skrajni poskus ohranjanja starih položajev elite. In želja po zmanjšanju parlamenta je prevladala tudi pri nas.

Očitanje Ligi, da je stranka fašistov, se prav tako ni obneslo. Liga ostaja prva stranka v javnomnenjskih anketah. Izgublja, ker pač nima novih idej, a glasovi se pretakajo k še bolj desni stranki Fratelli d’Italia. Se torej splača vztrajati pri starinskih obtožbah »fašistoidnosti«, ko pa je tiha večina volivcev naveličana starega besednjaka politike? Zdi se, da neprestano napadanje nasprotnika strne vrste lastnega tabora, a neodločene tihe volivce napoti k nasprotnemu taboru.

Skratka: bomo Goričana res prepričali, da je Trst lepši, če bomo samo šimfali čez Gorico? Najbrž ne. A sodeč po strategiji demokratov v ZDA, Levice v Sloveniji in leve sredine v FJK je napadanje nasprotnika še vedno najboljša strategija. In vendar ne kaže, da bi Fedriga in Janša imela kaj manj podpore. Trumpa pa bo verjetno prej odnesla kriza zaradi koronavirusa kot pa napadi v TV soočenju.