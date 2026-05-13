Konec sezone: Čast so letos rešili namiznotenisači in SloVolley v D-ligi

Ob koncu tedna se je zaključil redni del sezone tudi v deželnih nogometnih prvenstvih. V soboto je padel zastor nad sezono v moški odbojkarski B-ligi. Že začetek maja je bilo sezone konec v deželnih moških in ženskih odbojkarskih prvenstvih. Po sobotni zmagi v Saronnu so na "počitnicah" tudi košarkarji Jadrana. Borovci so si obstanek v C-ligi izborili že pred nekaj tedni. Nekatere nogometne in košarkarske ekipe so si sezono podaljšale še za kak teden. Večina je v glavnem že z možgani na "off". Toda le za kratek čas, saj bo treba v prihodnjih tednih začrtati novo sezono, poiskati nove trenerje, sestaviti enajsterice, peterke ter šesterice in tako dalje. Počitek bo kratkočasen, saj so predsedniki in odborniki klubov pravzaprav vedno aktivni. Privoščijo si le kak teden popolnega odklopa.Kako pa bi grobo in na splošno ocenili letošnjo sezono? Podpovrečno. Če upoštevamo vse tri glavne ekipne športe (nogomet, odbojka in košarka), so se napredovanja veselili le odbojkarji SloVolleyja Studio Vegliach v D-ligi. Zelo blizu tega so bile tudi odbojkarice Soče, ki si tudi zaslužijo aplavz. Drugih napredovanj ni bilo, četudi se teoretično za višjo ligo potegujejo še košarkarji Doma ter Sokola in nogometaši Vesne. V prihodnji sezoni bodo državno ligo imeli le košarkarji, saj bo Jadran še naprej igral v meddeželni B-ligi. Odbojkarji Soče SloVolley se po letošnjem oklepaju v B-ligi vračajo na deželno raven.Svetla izjema letošnje mrke sezone je namiznoteniški športni krožek Kras, pri katerem so letos praznovali dvojno napredovanje: v moško A2-ligo in moško B2-ligo.Z zaključkom rednega dela sezone se z današnjo 25. izdajo poslavlja tudi torkova športna priloga Primorskega dnevnika Šport plus, ki je po nekajsezonski prekinitvi, najprej zaradi covidnih športnih (ne)sezon in nato zaradi grafične prenove časopisa ter zagotovitve ustrezne kadrovske zasedbe, spet ugledala luč sveta novembra lani. Pomembno je bilo, da smo znova spravili kolesje v pogon. Potrudili se bomo, da bo Šport plus spet z vami jeseni, ko bo nova sezona v polnem teku.