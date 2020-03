KORONAVIRUS: Ko je navada železna srajca

Stara navada je železna srajca. Ta pregovor še kako drži v dneh, ko na lastni koži čutimo, kaj pomeni omejitev gibanja, ki s seboj prinaša tudi spremembo navad. Izogibati se moramo druženju s prijatelji, sprehodom v naravo, posedanju ob kavici. Izogibati se moramo položajem, v katerih obstaja verjetnost okužbe s koronavirusom. Po zaostritvi ukrepov je življenje postalo še bolj omejeno. Stroga karantena z zaprtjem trgovin in barov, v katere so ljudje v teh dneh zahajali, da bi vsaj malo odmislili neprijetne novice, je drastično spremenila naša življenja.

Te spremembe niso prizadele samo mlade in srednje generacije, ampak tudi priletne občane. Tiste torej, za katere bi rekli, da najlažje ostanejo doma, saj jim ni treba v službo. Pa tudi s tem se jim ni treba ukvarjati, kam z zdolgočasenimi otroki, ki so prve dni podaljšanih počitnic uživali, z uvedbo popolne karantene pa ugotovili, da sploh ni tako fino biti doma.

Se pa starejši ubadajo z drugimi problemi. Z osamljenostjo. Mnogi priletniki živijo sami, v normalnih pogojih si osamljenost blažijo s tem, da hodijo ven in poklepetajo z branjevci, s prodajalci v trgovinah in natakarji v barih. Pa tudi z naključnimi mimoidočimi. Zdaj, ko bi se vsemu temu, četudi v svojo korist, morali odpovedati, so se prestrašili. Ven hodijo, čeprav so jim pristojne službe to strogo odsvetovale. Strah pred osamljenostjo je večji od strahu pred novim virusom.

Po klepetu s priletnimi občani, ki so svoje domove zapustili z izgovorom, da potrebujejo osnovna živila, smo zaključili, da se bojijo škodljivega stranskega produkta koronavirusa: sebičnega zapiranja vase. A njihov strah je odveč. V zadnjem delu svojega nagovora v sredo zvečer je premier Giuseppe Conte dejal, da se bomo po koncu te surealne zgodbe spet objemali. S tem je hotel sporočiti, da moramo navade spremeniti v dani situaciji in ne za vedno. Ko bo vse za nami, bo spet vse tako, kot je bilo prej. Dokaz, da je res lahko tako, so ribice, ki jih iz akvarija spustijo na prostost. Ali veste, kaj se zgodi? Še naprej plavajo v zelo majhnih krogih. Iste navade se držijo tudi v jezeru – še naprej plavajo v krogih. Stara navada je postala njihova železna srajca.