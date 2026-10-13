MLADI: Kaj se lahko naučimo od Barcolane?

Furio Benussi je bil po nedeljski regati še posebej ponosen na mlade jadralce, ki sodelujejo v projektu Young. V njih vidi prihodnost tega športa in upa, da bodo nekoč prevzeli njegovo mesto.Prav ta želja bi lahko bila izhodišče za razmislek o letošnjem prazniku. Če smo bili v preteklih letih vajeni množice obiskovalcev, je bilo letos mladih še več kot običajno. DJ-seti so odmevali na številnih prizoriščih, povsod je bilo čutiti živahen utrip. Ta je magnet za mlade, ki so v Trstu pogosto skoraj nevidni. Del jih najdemo sicer v univerzitetnih krogih. Univerza v Trstu se navsezadnje lahko pohvali z velikim številom študentov iz drugih mest, tudi iz Veneta. V preteklih dneh so se mladi popoldne sprehajali po mestu, zvečer pa so se zbirali ob glasbi, ki jim je blizu. Barcolana je tako pokazala, da zna nagovoriti tudi generacijo, ki mesta pogosto ne doživlja kot svojega naravnega prostora za druženje in preživljanje prostega časa.

In prav tu se odpira širše vprašanje: kaj bi moral Trst storiti, da bi takšno energijo ohranil tudi po koncu praznika? Glasba in prireditve same po sebi ne morejo biti dovolj. Mladi potrebujejo tudi privlačna delovna mesta, možnosti za poklicni razvoj in dostopno stanovanjsko politiko. Potrebujemo mesto, v katerem si lahko ustvarijo prihodnost, ne le preživijo prijeten konec tedna. To bi pomenilo, da domačinom po končanem študiju ne bi bilo treba odhajati drugam v iskanju zaposlitve, študenti iz drugih mest pa bi lahko v Trstu ostali tudi po diplomi. To je seveda idealen scenarij. Barcolana vsako leto pokaže, da ima Trst potencial, da privabi množice. Vprašanje je, ali zna to izkoristiti tudi zunaj nekaj prazničnih dni.

Prihodnje leto se bodo Tržačani odpravili na volišča in izbirali novega župana. Že nekaj časa krožijo govorice, da bi se v župansko tekmo lahko podal tudi predsednik SVBG Mitja Gialuz. Ali se bo zares odločil za kandidaturo, bo jasno v prihodnjih tednih. Če se bo podal v politiko in mu bo uspelo priti na čelo mesta, bo zanimivo videti, ali bo znal izkušnje z Barcolane prenesti tudi v upravljanje mesta. Barcolana namreč ni posebna le zaradi jadranja. Njena moč je tudi v tem, da zna povezati ljudi, pritegniti mlade in za nekaj dni združiti mesto okoli skupne zgodbe.