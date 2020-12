NARODNI DOM: Naj se ve njegovo pravo ime

Na pročelju Narodnega doma ni bilo napisa z imenom palače in ga tudi danes ni. Pred požigom je tam ob imenu lastnice stavbe, to je bila Tržaška hranilnica in posojilnica, pisalo Hotel Balkan. Med občani se je zato prijelo ime, ki ga je občasno slišati še danes.

Pred časom je Slovenski klub tedanjemu rektorju Mauriziu Fermeglii predlagal, da bi univerzitetni oddelek, ki tam deluje, ob poimenovanju svojega sedeža začel uporabljati zgodovinsko ime stavbe. Izražena je bila načelna pripravljenost za to, a potem je stvar zastala. Lepo bi bilo, če bi se to uresničilo. Tržaški palači naj se po stoletju, odkar je to bilo s plameni izbrisano, vrne njeno ime. Naj jo obiskovalci poznajo kot to, kar je – Narodni dom.