NASILJE: Še en dokaz, da primer Pelicot ni anomalija

Klepetalnica, v kateri je zdaj že obsojeni posiljevalec Dominique Pelicot drugim moškim »ponujal« svojo ženo Gisele Pelicot, ki jo je omamljal s pomirjevali, da bi jo lahko neznanci posiljevali, on pa to opazoval, se je imenovala À son insu - brez njene vednosti. Skupaj z njim je bilo zaradi posiljevanja nezavestne Gisele Pelicot obsojenih še 50 moških, čeprav je število posiljevalcev višje, saj preiskovalcem ni uspelo identificirati vseh.

Primer Pelicot je šokiral Francijo in z njo celo Evropo. Idejno ozadje je sorodno tistemu, ki sta ga v Italiji imeli Facebook skupina Mia moglie in spletna stran Phica, kjer so moški objavljali fotografije svojih partnerk ali soprog - brez njihove vednosti - in vabili druge uporabnike, naj čim nazorneje komentirajo.

Kjer ni vednosti, tudi konsenza ne more biti. In ravno s slednjim je povezan tokratni italijanski primer. Zaenkrat ni znano, če sta omenjeni italijanski strani morebiti bili tudi kraj srečevanja moških, ki se niso ustavili pri spolnem naslajanju nad fotografijami in opolzkem komentiranju.

Sicer pa ni treba, da se zgodi posilstvo, zato da lahko rečemo, da je s tema stranema nekaj narobe. Objavljanje posnetkov brez dovoljenja je oblika nasilja in huda zloraba zaupanja, pa naj bo fotografirana oseba soproga, partnerka ali neznanka, oblečena ali gola. Družba, ki ne razume pomena konsenza ali pa ga celo odkrito zaničuje, je družba, ki normalizira nasilje in sprejema (ali vsaj tolerira) prepričanje nekaterih - število uporabnikov strani Mia moglie (32.000) in Phica (38.000) dokazuje, da teh niti ni tako malo -, da imajo pravico prosto razpolagati z ženskami in njihovimi telesi. Tudi to je kultura posilstva.