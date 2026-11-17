Nekateri zaključujejo športno kariero, drugi se spet vračajo na igrišča, tretji ne vedo, kaj bi, četrti pa so jo zaključili mnogo prezgodaj.

Takih in podobnih primerov je v modernem športu kar veliko. Pa ne samo v nogometu, na katerega se bomo danes osredotočili.

Cristiano Ronaldo je pred kratkim po 23 letih sklenil reprezentančno kariero, ki so jo zaznamovale rekordne številke, nepozabni dosežki in kar 12 nastopov na največjih tekmovanjih, a tudi nekaj črnih madežev in predvsem zelo žalosten konec. Podobno je reprezentančno kariero zaključil tudi Ronaldov alter ego Lionel Messi. Naključje je hotelo, da sta se po dveh desetletjih skorajda istočasno poslovila od reprezentančnih nastopov. Za Ronalda se je začelo zdaj že daljnega 20. avgusta 2003, ko je debitiral na prijateljski tekmi proti Kazahstanu. Malo za tem, ko je iz lizbonskega Sportinga kot velik talent prestopil v Manchester United. Na igrišče je prišel ob polčasu, v postavi pa zamenjal Luisa Figa. Takratnega superzvezdnika in po legendarnem Eusebiu najbolj prepoznavnega portugalskega nogometaša, ki je na dresu nosil številko 7. Kdo bi si takrat mislil, da bo golobradi mladenič krepko presegel oba, iz sedmice pa naredil eno najbolj prepoznavnih številk v sodobnem nogometu in tudi športu. S 146 goli je najboljši reprezentančni strelec v zgodovini. Messi se je ustavil pri 126 reprezentančnih zadetkih.

Septembra pa smo videli bridek konec Ronaldove bogate reprezentančne poti. Po tekmi proti Norveški, na kateri ga selektor ni poslal v igro, je jezno odvihral iz reprezentančnega tabora. Dober mesec pozneje je sporočil, da za Portugalsko ne bo več igral in tako končal eno najbolj bleščečih karier v zgodovini reprezentančnega športa. Zaključek zagotovo ni bil tak, kot si ga je zamislil. Namesto da bi se uklonil lastnemu egu in pred nekaj leti odšel na vrhuncu, odhaja s sklonjeno glavo. S kančkom skromnosti bi si CR7 lahko pripravil bolj pravljično slovo od portugalskega dresa. Škoda.

V nedeljo pa je na igrišče spet stopil nekdanji brazilski zvezdnik Ronaldinho, ki je star 46 let. Brazilec pravi, da bi rad zadel še 300. gol med profesionalci. Italijanski tretjeligaš Ravenna, ki je drugi v skupini B C-lige, je njegovo željo izkoristil za svojevrsten in fenomenalen marketinški podvig. Na nedeljski tekmi proti Forliju je ravenski stadion pokal po šivih, za akreditacijo pa je zaprosilo nad petdeset novinarjev in fotografov iz celega sveta. Tekmo so predvajali po celem svetu in celo v živo na newyorškem Times Squaru. "Dinho" je odigral prvi polčas in ni blestel. Toda poteza italijansko-ameriškega predsednika Ravenne Ignazia Ciprianija (športni direktor je Ariedo Braida, ki je dolgo deloval pri Milanu) je bila več kot uspešna. Genialna. Klubska blagajna je bila po tekmi bogatejša za 200.000 evrov. Instagram stran Ravenne pa je s 30.000 sledilcev zrasla nad 315.000.