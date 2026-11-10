OBČINA TRST: Ali ni mera (že kar nekaj časa) polna?

Nejevernost in zgroženost sta občutka, ki me spremljata, odkar sem prebrala najnovejšo izjavo župana Roberta Dipiazze, da bi protestnike, ki v »njegovo« mesto pridejo z nasilnimi nameni, streljal v glavo. Župan nas je žal navadil na celo vrsto, milo rečeno neposrečenih - beri žaljivih -izjav. Kolege deželne redakcije RAI je označil za »ogabne levičarje«. Občinski svetnici Alessandri Richetti je zabrusil, »nikoli nisem dovolil, da mi ukazuje ženska, še najmanj mi boš ti«. Vodjo Demokratske stranke Elly Schlein je primerjal s starko Befano. O nasprotnikih žičnice je dejal, da so »usrani politikanti« in jim zaželel smrt. Zdaj bi »protestnike, ki mečejo papirne bombe, streljal v glavo«.

V demokratično družbo, kar tržaška kljub vsemu je, po mojem mnenju nasilje nima vstopa. Ne nasilje protestnikov, ne nasilje organov pregona, ki - ne pozabimo - so na cesti tudi zato, da ob zagotavljanju javnega reda ščitijo z ustavo zagotovljeno pravico do demonstriranja. Še najmanj pa ima mesto verbalno ali fizično nasilje politika, ki je bil izvoljen zato, da zastopa interese občank in občanov. Mimo tega, da je marsikateri udeleženec protesta v Ulici Gioia dejal, da »papirnih bomb« ni bilo, temveč je v zrak (in proti namestniku kvestorice Leonardu Boidu) poletela petarda. A tudi če bi protestniki uporabili za človeka nevarnejša sredstva od petarde, je naloga izvoljenih predstavnikov, da mirijo duhove, spodbujajo soočenje, iščejo rešitve. Ne pa streljajo.

In tu najbrž tiči problem. Koalicija na oblasti ne išče rešitev, saj že leta ni sposobna urediti prostora, v katerem bi se migranti, ki jim po balkanski poti uspe priti do Trsta, umili in okrepčali. In potem nadaljevali pot. Kajti, ne delajmo si utvar: kljub temu, da se Trst mnogim med nami zdi »tako lep«, je septembra le 7 % novih prišlekov izrazilo željo, da tu tudi ostane. Tiste, ki opozarjajo na nehumane razmere, oblast prikazuje kot sovražnike mesta. Če pri tem zasedejo zapuščeno tržnico, v kateri bi lahko uredili vsaj zasilni center, in v zrak vržejo petardo, bi jih župan streljal v glavo. Torej ubil. Ali ni, ne glede na to, kateri razlogi, politične ali druge narave, stojijo za tako eskalacijo verbalnega nasilja, mera res polna?