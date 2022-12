OBČINA TRST: Promocija ali skrivanje jezikovne raznolikosti

Združena v različnosti je slogan, ki ga Evropska unija uporablja že dobrih dvajset let. Tako izpostavlja, da živijo v Evropi številni narodi, ki govorijo različne jezike. Pri tem igrajo posebno vlogo manjšine, zaradi katerih je jezikovni zemljevid unije še bolj pisan.

Marsikje se ljudje zavedajo, da je ta raznolikost nekaj pozitivnega. Ponekod so že zdavnaj razumeli, da je njihovo okolje ravno zaradi tega posebno zanimivo. Večjezičnost promovirajo tudi v marketinške namene, na primer v turizmu.

V Trstu ni tako. Slovenski jezik se tu načeloma ne pojmuje kot dodana vrednost, kar je postalo še bolj očitno v zadnjem letu, odkar so v mestni hiši po zadnjih volitvah postali vplivnejši desni Bratje Italije. Da je zanje slovenščina prej privesek kot kaj drugega, kaže ob vsakem koraku občinska odbornica za šolstvo. Nazadnje (a to ni prvi primer) je v njenih uradih nastala brošura, ki jo bodo delili v šolah in samo v italijanščini daje informacije o občinski ponudbi na področju vzgoje. V njej je seznam jasli in vrtcev, v oklepajih se omenja obstoj slovenskih oddelkov, ampak daleč od tega, da bi razložili, zakaj ti obstajajo. V Dijaškem domu pa sta se dva slovenska oddelka vrtca spremenila v enega. Upajmo, da se oddelek Muca Maca ni čez noč preimenoval v - Mucca Macca?

Na večurnih občinskih posvetih o vzgojnih službah posebnost slovenske ponudbe ni omenjena. Čeprav bi se z njo lahko upravičeno ponašali okrog po Italiji. Pa jo raje »zaokrožijo navzdol«, jo zamolčijo in postavijo v kot.