ODPRTJE ZOI: Ko slabo komentiranje preglasi spektakel

Odprtje olimpijskih iger sodi pod tiste dogodke, ki si jih običajno ogledajo ne samo športni navdušenci, ampak tudi drugo občinstvo, ki mu je všeč spektakel. Ali je ta uspel ali ne, ne bomo sodili na tem mestu, saj gre predvsem za osebni okus gledalca, če mu je nekaj všeč ali pa ne. Brez polemik pa v Italiji vendarle ne gre. Kar se programa tiče, so bile kritike usmerjeno predvsem v cenzuro raperja Ghalija, ki mu je bila na koncu zaupana recitacija poezije Giannija Rodarija proti vojni. V neposrednem prenosu komentatorji na državni televiziji Rai njegovega nastopa niso niti omenili. Kritike so (upravičeno) letele predvsem na direktorja Rai Sport Paola Petrecco, ki si je sam naložil komentiranje otvoritvene slovesnosti, kateri pa ni bil kos. Predsednico mednarodnega olimpijskega komiteja Kirsty Coventry je zamenjal za Mattarellovo hčerko, igralko Matildo De Angelis za pevko Mariah Carey, med odbojkarskimi baklonosci je prepoznal le Paolo Egonu, pa čeprav sta ob njej bili olimpijski prvakinji in svetovni prvaki, in še bi lahko naštevali. Močne kritike so na celotno vodstvo Rai letele tudi s sindikata Usigrai, ki zahteva spremembe.

Kdor se je odločil, da bo odprtju iger sledil na slovenski nacionalni televiziji RTV, pa je imel možnost slediti zanimivemu poročanju, za katerega sta poskrbela Saša Jerković in Janko Petrovec. S temeljito pripravo se tudi to da.