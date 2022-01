OPENSKI TRAMVAJ: Čisto počasi

Naglica nikoli ni dobra. V čisto drugačni luči se pokažejo stvari, ki jih delamo počasi. Tudi vožnja s tramvajem je bila posebna prav zaradi tega, ker se potnikom ni mudilo. Na poti z Opčin v Trst in obratno so želeli uživati ob pogledu skozi okno, ob mogočnih vilah, ki so leta in leta – tako kot tramvaj – uspešno kljubovale zobu časa.

To počasno specifiko tramvaja očitno upoštevajo tudi njegovi upravljavci in izvajalci obnovitvenih del. Nikomur se nikamor ne mudi. Delavci podjetja, ki je bilo izbrano za prenovo tračnic, na urne kazalce ne gledajo. Kot da bi se tudi oni kot tramvajski potniki prepustili lagodnemu toku časa. Za malenkost bolj se mudi tržaškemu županu Robertu Dipiazzi, ki je prve dni novembra, na valu volilne zmage, napovedal, da se bo 1. februarja, na njegov rojstni dan, tramvaj vrnil na tračnice. A pozor! Ni povedal katerega leta. Do konca mandata bo imel kar šestkrat rojstni dan.