PERSPEKTIVE: Deus ex machina

»Napiši članek v slovenskem jeziku, dolg 4100 znakov, o identiteti mest, kako se ta spreminja in o procesu gentrifikacije.«

Ta ukaz sem vtipkal v spletni klepetalni robot ChatGPT. Verjetno ste že slišali za umetno inteligenco. Zadnje leto je bilo veliko govora o različnih orodjih, ki so bila na tej osnovi razvita v zadnjem desetletju. ChatGPT je le eno izmed njih. Gre za napredni jezikovni model umetne inteligence, ki posnema človeško sporazumevanje. Vprašamo ga lahko karkoli in skušal nam bo pomagati po svojih zmožnostih. Znanje črpa s spleta. In ker je na spletu vsak dan več podatkov, se umetna inteligenca vsak dan obogati in hrani z novim znanjem ter tako napreduje. Svoje znanje nadgrajuje tudi v interakciji z uporabniki in tako ves čas izboljšuje svoje odgovore. Praktično deluje kot človek. Skoraj bi si upal trditi, da je živ organizem.

Umetna inteligenca je danes tako razvita, da lahko samostojno in avtonomno nadgrajuje svoje znanje. Sposobna je tudi kreativnega mišljenja. O temi sem veliko prebral, toda nisem se zavedal, kolikšna je njena zmogljivost, dokler se nisem odločil, da še sam preizkusim, česa je zmožno tako orodje.

Odločil sem se, da izvedem eksperiment, oziroma sem sprejel izziv. Umetni inteligenci sem ukazal, naj napiše članek. V petnajstih sekundah je bilo besedilo sestavljeno. V pičlih petnajstih sekundah. Članek, ki ga je ustvaril ChatGPT, sem nato nespremenjen poslal uredništvu. Še prej sem preveril, ali bi bil lahko ta članek deležen očitkov plagiatorstva. Analiza je pokazala, da je napisano besedilo v celoti izvirno, kar mi je potrdil tudi sam ChatGPT. Umetna inteligenca mi je odgovorila, da je članek oblikovan na podlagi vseh podatkov o obravnavani temi, ki jih je preučila na spletu, a ne le v slovenščini, temveč v vseh jezikih, v katerih je bila tematika obravnavana. Umetna inteligenca je torej poliglot. Vse prebere in preuči v skromnih nekaj sekundah. Članek je bil (z nekaj lektorskimi posegi) objavljen minuli četrtek v Primorskem dnevniku.

Zakaj sem se odločil za ta eksperiment? Hotel sem spodbuditi premislek, kako je danes težko preveriti verodostojnost nekega vira. Orodja, ki jih imamo na razpolago so čedalje zmogljivejša. Vse težje preverjamo in prepoznamo, ali je neko delo produkt človeka ali robota. Zaupati bomo torej morali posamezniku in upati v poštenost ter tudi korektnost samega vira.

Tudi v mojem primeru ni nihče podvomil o tem, ali sem članek napisal jaz ali je to nalogo opravil ChatGPT. Povsem verodostojno je bilo. Pač arhitekt je podal mnenje o svoji stroki. Nekaj povsem običajnega. Članek je jasen, dobro strukturiran, objektivno analizira pojav gentrifikacije in spreminjanja identitete mest. Ko sem ga prebral, sem bil nad rezultatom presenečen. Nisem ga pričakoval.

Mogoče je trenutno umetna inteligenca še pomanjkljiva. Ne podaja osebnih mnenj. Zato je članek morda izpadel enoličen, brezoseben. Kdor me dobro pozna, mogoče ni prepoznal mojega stila pisanja. Še vedno pa si ni nihče upal podvomiti o avtentičnosti prispevka. Vsak izmed nas ima določeno mero verodostojnosti. In dokler je človek vreden zaupanja, mu ljudje tudi verjamejo.

Ampak vrnimo se k članku. Zapisal sem, da je bil enoličen. Verjetno se bo še kdo izmed bralcev strinjal s to trditvijo. Verjamem pa, da je le še vprašanje časa, preden bo lahko tudi umetna inteligenca ustvarjala vsebine z več osebnosti in podajala bolj osebna stališča. ChatGPT sem preizkusil tudi za pisanje poezije v ladinskem narečju o motivu dolgih in mrzlih zim v Alpah, pa tudi v tržaščini. Obe nalogi je dobro opravil.

Taka orodja so nam lahko v veliko pomoč, veliko hitreje lahko pridobimo iskano informacijo, nasvet. Vendar se moramo zavedati, da je ključnega pomena način uporabe in še zlasti zlorabe. Prav tako verjamem, da sta kreativnost in napredek še vedno sad človekovega uma. Saj je človekov um lahko nepredvidljiv. Te lastnosti umetna inteligenca še nima.

Po odkritju zmogljivosti umetne inteligence so me začela vznemirjati naslednja vprašanja. Kakšen odnos bo imel človek s tem orodjem v prihodnje? Do katere mere se bo to razvilo? Kam bo vse to vodilo? Sam ne znam odgovoriti. Morda bi to moral vprašati ChatGPT.