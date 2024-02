PERSPEKTIVE: Eni vlagajo v vlake, drugi raje v letala

»Ryanair je novi premog.« S to izjavo je Andrew Murphy, vodja letalskega resorja okoljevarstvene organizacije Evropska federacija za transport in okolje, že pred nekaj leti pozdravil vstop irskega nizkocenovnega letalskega velikana na seznam največjih evropskih onesnaževalcev. Ryanair je na lestvici zasedel deseto mesto. Pred njim je bilo devet elektrarn na premog. Odtlej se stanje ni izboljšalo.

Ryanair je nedavno oznanil, da bo letališče v Ronkah postalo njegova nova baza. Že pred tem je bil Ryanair odgovoren za zajeten del potniškega prometa na tem letališču. V naslednjih mesecih namerava irski velikan še povečati število letov iz Trsta in v Trst. Letališče v letu 2024 cilja na milijon in 300.000 potnikov, na sedežu podjetja v Dublinu pa računajo na to, da bo dobra polovica teh ljudi potovala na krovu njihovih letal.

Povečana prisotnost letalske družbe je neposredna zasluga politične odločitve deželne vlade Furlanije - Julijske krajine. Na novinarski konferenci se je direktor Ryanaira Eddie Wilson jasno in glasno zahvalil predsedniku FJK Massimilianu Fedrigi za odpravo dodatne občinske letališke pristojbine. Dežela FJK bo italijanskemu ministrstvu za finance plačevala poltretji milijon letno pavšala in posredno subvencionirala lete v Ronke in iz njih. Bitka za odpravo tega davka in za divjo deregulacijo letalskega prometa nasploh je ena od zgodovinskih prioritet Ryanaira.

Mediji Furlanije - Julijske krajine so načrte irskega prevoznika sprejeli povsem nekritično. V veliki večini primerov so mu spesnili prave slavospeve. Seveda, vsi radi potujemo in Ryanair nas je približal krajem, ki bi jih sicer stežka obiskali. Turizem pa deluje tudi v obratni smeri. Novi leti Ryanaira bodo v naše kraje prinesli nove turistične tokove. Pomisleki o vsej tej zgodbi pa so upravičeni. Ne, so izrecno potrebni.

Okoljska politika Ryanaira je v najboljšem primeru dvoumna. Na spletni strani sicer najdemo izčrpen zavihek o trajnosti. Naj spomnimo, da je ta vrsta poročanja obvezna. Ryanair namerava doseči podnebno nevtralnost do leta 2050. To naj bi dosegli z uporabo trajnostnih goriv – kljub dvomom Michaela O’Learyja, direktorja skupine Ryanair – ter s »povečanjem učinkovitosti in tehnološkim napredkom«. Četrtino emisij, ki se je ne morejo znebiti, pa nameravajo izravnati.

V svoji letalski karieri sem z Ryanairom letel le enkrat. Zaradi naivnih teoloških prepričanj vedno doplačam izravnavo izpustov ogljikovega dioksida. Tudi takrat se Ryanair ni izkazal. Letalske družbe za izravnavo zahtevajo vsoto med nekaj evri in nekaj desetinami evrov, odvisno od načina kompenzacije. Ryanair mi je tedaj zaračunal cente. Vsekakor pa nas izravnave, kompenzacije in tehnologija ne bodo rešili. Ko letalska podjetja govorijo o »učinkovitosti«, imajo v mislih izpuste na osebo na kilometer. Če zapolniš letalo kot jajce in imaš motorje nove generacije, bodo izpusti na osebo relativno nizki. Tudi izravnave in kompenzacije so sporne. Številne raziskave podnebnih novinarjev dokazujejo, da je marsikateri projekt za kompenzacijo izpustov zelo optimističen ali celo lažen.

Po mnenju marsikoga je Ryanair eden od največjih krivcev za masovni turizem. Ryanair bo iz Trsta letel v kraje, v katere etični turist raje ne zahaja. Postaviti pa si moramo tudi vprašanje, ali si želimo takšnega turizma, kakršnega prinaša Ryanair. V Furlaniji - Julijski krajini beležimo eksponentno rast turizma. Kljub nekaterim izjemam se naša dežela lahko pohvali s sistemom, ki sloni na kakovostni ponudbi in doživetjih. Odločiti se moramo, kakšno prihodnost hočemo. Sprejeti bo treba politične odločitve.

Pred nekaj dnevi sva z bratom na spletni strani italijanske agencije za železniški promet zasledila, da bodo avstrijske zvezne železnice ÖBB čez dobro leto podvojile železniške povezave z našo deželo. Hitri vlak bo povezoval Trst s Celovcem, Gradcem in Dunajem, časi potovanja pa se bodo radikalno skrajšali.

Upam, da bom v tem časopisu in drugih medijih leta 2025 bral slavospeve o železnicah in o subvencijah za že tako subvencionirano industrijo. Pa še o Avstriji. V teh časih zaradi uvedbe enotne letne vozovnice za vse javne prevoze doživlja nevzdržen porast števila potnikov. Vedno več turistov se seli na tire, brez sprememb v infrastrukturi. Drugod pa se raje vlaga v letala.