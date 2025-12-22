PERSPEKTIVE: Neenakost v božičnem času

Kot vsako leto so tudi letos razni slovarji razglasili besedo leta. Italijanski Treccani je na primer izbral besedo fiducia, zaupanje. Cambridge Dictionary je izbral besedo parasocial, parasocialni odnosi. Med vsemi pa mi je najbolj zanimiva izbira Oxford University Press, ki je letos kot besedo leta izbral izraz rage bait, vaba za bes.

Dobesedni prevod besede je zanemarljiv, ker je tu veliko bolj pomemben smisel, preneseni pomen. Z izrazom rage bait označujemo vse tiste vsebine, ki želijo izzvati jezo, bes. Uporablja se za članke, objave na družbenih omrežjih, prispevke in na splošno za katero koli obliko objave na spletu, ki namenoma provocira jezo ali frustracijo v uporabnikih in jih izziva k reakciji. Cilj je, da se ljudje pod vplivom besa odzovemo ne čisto racionalno in nato izzovemo še druge, da bi odreagirali na podoben način. Vse to z zelo jasnim ciljem polarizacije družbe in neposredno ali posredno z monetizacijo besa.

Bes je danes vseprisoten. Vsi smo jezni. Zdravstvo je šlo po gobe. Plačujemo davke in nimamo primernih storitev. Ni več spoštovanja. Žena nas je zapustila. Ljudje vozijo grozno. Stopil sem na pasji iztrebek. Sosed je parkiral slabo in sem moral avto parkirati dlje. Danes dežuje, čeprav je konec tedna. Čeprav delam kot živina, imam prenizko plačo, da bi si lahko privoščil počitnice. Vsi smo jezni in razlogov za jezo je na pretek. In v sedanji družbi ti uspe samo, če se razjeziš.

Primerov je na pretek, začenši z vodilno politično družbo. Pomislimo samo na to, kakšen tip politikov zmaguje: tisti, ki so jezni, ki kričijo, se norčujejo iz revnih in ubogih, ki nesramno odgovarjajo ženskam in se posmehujejo invalidom. Vse to nas ločuje. In zanimiva oziroma simpatična mi je ta močna dihotomija med besedami, s katerimi si vsi polnimo usta v tem božičnem času, o miru, dobroti, prijaznosti in vsem, kar spada zraven, in po drugi strani, kako smo vsi sebični, jezni in neučakani. Vsi imamo pravice, ki nam jih kratijo, in zdaj se bomo znesli nad ubogim uslužbencem na okencu za stranke. V vsem tem pa se ne bomo zavedali, da je ta ista oseba, ki jo napadamo, v enakem položaju kot mi: slabo plačana, prepuščena sami sebi, srečuje se z vsakodnevnimi težavami kot mi.

Nisem ne komunist, ne anarhist, ne antikapitalist, je pa neizpodbitno, da živimo v močno neuravnoteženem svetu. Pred nekaj dnevi sem naletel na novico, da je bogastvo v trenutnem zgodovinskem obdobju slabše porazdeljeno kot v Franciji tik pred francosko revolucijo, ki se je zgodila prav zaradi tega problema. Ginijev količnik je število med 0 in 1, pri čemer je 0 popolna enakopravna porazdelitev in 1 totalna neenakopravna porazdelitev bogastva (vse v rokah ene osebe). V Franciji je bilo tik pred revolucijo to število med 0,80 in 0,85. Leta 2024 je bil Ginijev količnik v Združenih državah Amerike 0,83 (v Italiji smo na 0,74, če vas zanima).

Mogoče krivda za težave ni v rokah uboge uslužbenke v kliničnem centru, ki vas na urgentno rentgensko slikanje naroči namesto čez 10 dni čez leto in pol. In mogoče ekstremizacija nasilja in fragmentacija družbe s strani nekaterih politikov ter pripisovanje kakršne koli krivde za slabo stanje v družbi marginaliziranim skupinam ni zato, ker bi bili res za kaj krivi, marveč zato, ker se je veliko lažje spravljati na najbolj uboge v družbi, ki se ne morejo sami zaščititi.

Vse bolj smo priča vmešavanju milijarderjev v politične kroge. Nekoč so to opravljali na skrivaj, z donacijami za kampanje ali dragimi darili, kar so politiki držali daleč od oči ljudi. Danes pa milijarderji kandidirajo. Prejemajo v dar letala in zlate (pozor, ne pozlačene, prav zlate) plakete. In ljudje smo nad vsem tem očarani. Preprosto rečeno zavidamo. Ustvarili smo družbo, v kateri si dober le, če mastno služiš, če si lahko privoščiš drage stvari. Vse drugo je nesprejemljivo, sramotno, zgrešeno.

Ne verjamem, da bomo stvar spremenili čez noč, ampak če smo že vsi bolj dobri v tem božičnem času, prisluhnimo božičnim voščilom in namesto za nov model telefona denar darujmo za najbolj potrebne. Počutili se boste bolje, poskusite!