PERSPEKTIVE: Zapletena raziskovanja

V zgodnjih devetdesetih letih 20. stoletja dvajsetletna študentka Stacy strmi v papirje, ki jih drži v rokah. Znanstvena raziskava o metabolizmu, ki so jo opravili na univerzitetnem oddelku, je bila pravkar objavljena in Stacy jo je že večkrat pozorno prebrala, svojega imena pa v njej ni mogla najti. Presenečena je, saj je tudi sama med prostovoljci, ki so sodelovali v raziskavi.

Stacy se je torej napotila k vodji laboratorija za znanstvene raziskave. »Dober dan,» ga je pozdravila in se mu nasmehnila. »Ravnokar sem prebrala raziskavo, a v njej ne najdem svojega imena. Menda so ga pozabili zapisati?«

Vodja se za trenutek zamisli, potem pa ji odgovori: »O, Stacy! Opravičujem se ti, ker sem te pozabil obvestiti: tvojih rezultatov na koncu nismo mogli vključiti v poročilo, ker so se popolnoma razlikovali od vseh preostalih. Predvidevali smo, da boste vsi kandidati postopali na določen način - in vsi tudi so, razen tebe. Žal mi je, ampak primorani smo te bili izključiti.«

Stacy je zdaj resnično presenečena: »Kako pa je to možno? Navodil sem se držala dobesedno: dva tedna sem se prehranjevala in telovadila čisto enako kot vsi ostali. Zelo me čudi, da so moji rezultati tako drugačni, da jih je bilo treba izključiti. Ali jih smem videti?«

»Seveda, dobiš jih v moji pisarni, kar oglej si jih. Sama boš videla, da te žal nismo mogli vključiti v raziskavo,» ji je odgovoril vodja in odšel.

Naslednjega dne se je Stacy napotila k predstojniku univerzitetnega oddelka. Prebrala je svoje rezultate in ugotovila, da se resnično povsem razlikujejo od vseh ostalih, vendar je tudi vedela, zakaj: v drugem delu raziskave je dobila menstruacijo. Vsi ostali udeleženci so bili moški in zato je razumljivo, da so bili njeni rezultati drugačni. To je hotela pojasniti predstojniku oddelka in mu dokazati, da se je navodil držala enako kot ostali, zaradi nihanj na hormonski ravni pa je njene izvide seveda treba obravnavati drugače. To je dokaz, da jo je bilo treba vključiti v raziskavo, saj njeni rezultati doprinašajo pomembne podatke.

Predstojnik je pozorno prisluhnil celotni razlagi. Stacy je bila prepričana, da bosta hitro zgladila nesporazum, zato je zaupljivo počakala na njegov odgovor.

»Stacy,» ji je rekel, »odlično si interpretirala svoje rezultate in prosim te, da vodji svojega laboratorija sporočiš, kaj si ugotovila. Sam pa se moram opravičiti v njegovem imenu, saj te že od vsega začetka ne bi smel vključiti v raziskavo: moral bi vedeti, da tovrstne preiskave opravljamo samo na moških študentih. Žal mi je, da si se dva tedna zaman trudila in se držala navodil.«

Stacy ga je presenečeno vprašala: »Kako pa pridobivamo podatke o ženskah, če preiskave opravljamo samo na moških študentih?«

Predstojnik oddelka se je nasmehnil. »Opravljati raziskave na ženskah je preveč zapleteno prav zaradi razlogov, ki si jih tudi sama ravnokar odkrila. Ne moremo upoštevati vseh hormonskih sprememb, ki se dogajajo v ženskem telesu: preveč jih je. Raziskujemo na moških študentih, ker je lažje.«

Stacy ga zdaj zaprepadeno opazovala. »Kaj pa podatki? Ali se za ženske upoštevajo isti, ki so bili pridobljeni izključno od moških? Saj sem ravnokar dokazala, da se zelo razlikujejo ...« Opazila je nelagodje v predstojnikovem pogledu: nekaj nejasnega ji je zamrmral v odgovor, takoj zatem pa se je opravičil, ker je imel druge opravke in je tako študentko odslovil.

Čas zavrtimo za tri desetletja: Stacy Sims je danes poznana fiziologinja in nutricionistka, ki svojo kariero posveča preučevanju fiziologije in prehrane športnic. Enako kot Stacy Sims vse več raziskovalcev in znanstvenikov ve, da je bila velika večina raziskav na področju športne prehrane in vadbene fiziologije opravljena na moških, pri čemer so zanemarjali fiziološke in hormonske specifike žensk. Način zbiranja in interpretacije podatkov je zato podvržen pristranskosti in obstaja velika vrzel v podatkih o zdravju glede na spol. Na žalost enako velja tudi za druge veje medicinskih raziskav in to med drugim pomeni povečano tveganje za neželene učinke zdravil.

Dobra novica pa je, da je znanstvenic in znanstvenikov, kot je Stacy Sims, vedno več, in zavest, da je trenutno veliko izsledkov raziskav na področju športa in telesne vadbe uporabnih le za en spol, je vse bolj v ospre dju. Raziskovalci in praktiki se zavedajo vrzeli v podatkih o spolih v sodobni znanstveni literaturi in upanje je v tem, da bodo v prihodnje raziskave to upoštevale.