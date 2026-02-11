PO NESREČI: Izbire Lindsey Vonn ne moremo obsojati

Huda poškodba ameriške smučarske zvezdnice Lindsey Vonn je bila nedvomno osrednja novica nedeljskega dogajanja na zimskih olimpijskih igrah. Gotovo bo tudi ena glavnih zgodb celotne izvedbe letošnjih iger. Enainštiridesetletna diva svetovnega alpskega smučanja je na olimpijskem smuku v Cortini d’Ampezzo doživela grozovit padec in v krikih bolečine obležala v snegu. Prizor je v hipu zaokrožil po vsem svetu. Še pred tem je ciljni areni proge Olympia delle Tofane takoj po padcu zavladala smrtna tišina, ki jo je prekinil šele zvok reševalnega helikopterja. Ameriško smučarko so prepeljali v bolnišnico v Treviso, kjer so jo prvič operirali kmalu po njenem prihodu, nato pa še v ponedeljek. Po zadnjih podatkih je Vonn utrpela kompliciran zlom stegnenice leve noge, ki je zahteval uporabo zunanjega fiksatorja.

Znano je, da je Vonn na olimpijskem smuku na »svoji« progi (na progi Olympia delle Tofane je slavila skupno kar 12 zmag, po šest v smuku in superveleslalomu) nastopila s pretrgano križno vezjo levega kolena. Poškodbo je utrpela le teden pred olimpijsko preizkušnjo. Šok je bil po padcu v Crans Montani ogromen, njena trdna volja pa jo je prepričala, da lahko tekmuje tudi s pretrgano križno vezjo (seveda s pomočjo posebne opornice). Ni šlo za kaprico, saj je Vonn le nekaj dni zatem spet stopila smuči in se prepričala, da bo lahko izpolni svoje olimpijske sanje.

Ne nazadnje se je Vonn predvsem zaradi olimpijskih iger po večletnem premoru vrnila v svet tekmovalnega smučanja. V letošnji sezoni je dokazala, da še vedno sodi v sam vrh: dosegla je dve zmagi (na smukih v St. Moritzu in v Zauchenseeju), dve drugi mesti in tri tretja. Na treningih pred nedeljsko olimpijsko preizkušnjo je zanesljivo prismučala do cilja in v izjavah ponavljala, da so občutki dobri. »Nimam težav z identiteto, točno vem, kdo sem. Šest let sem bila upokojena in imam neverjetno življenje. Ni mi treba smučati, ampak rada smučam. Prišla sem tako daleč zaradi zadnjih olimpijskih iger in dala bom vse od sebe, ne glede na to, ali imam sprednjo križno vez ali ne. Tako preprosto je,« je Vonn dejala dan pred tekmo.

Tvegala je, šla je na vse ali nič. Ob morebitni osvojeni kolajni ali celo zmagi bi se direktno vpisala med nesmrtne. Tragičnega nedeljskega epiloga po samih 13 sekundah ni nihče pričakoval. Po njenem padcu pa so se vsi spraševali, ali je Lindsey naredila prav, da je bila na startu smuka kljub pretrgani križni vezi. Izbira je bila le njena, zavedala se je, čemu gre naproti. Sam nedeljski padec namreč ni posledica težav s kolenom, čeprav gotovo ni smučala popolnoma sproščeno. Nihče ne more obsojati njene izbire. Škoda, da se je zgodilo, kar se je, sploh pa ne bi bilo presenetljivo, da bi se Vonn, dobitnica 84 zmag v svetovnem pokalu, po sanirani poškodbi spet pojavila v startni hišici.