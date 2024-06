PO VOLITVAH: Z besed bo treba takoj preiti k dejanjem

Preobrat v Doberdobu je največje presenečenje komaj zaključenih volitev na Goriškem. Odmev zmage Petra Ferfoglie in zavezništva, ki ga je podpiralo, zato presega krajevni okvir. Razlogov za preobrat je več. Številni domačini so pogrešali tesnejše stike z občinsko upravo in z županom Fabiom Vizintinom, mnogi so imeli občutek, da ni pravega posluha za njihova mnenja, priporočila in potrebe. Pred enim letom se je od Občinske enotnosti začel oddaljevati njen takratni občinski svetnik Lamberto Soranzio (po rodu iz Tržiča), ki je pred nekaj meseci okrog sebe začel zbirati skupino krajanov - zlasti mladih, iz katere je zatem nastala občanska lista Zaživimo Občino. Začetno je Soranzio nameraval kandidirati za župana, vendar njegova zamisel ni doživela zadostne podpore. Pri Slovenski skupnosti so sočasno evidentirali županskega kandidata, ki doslej ni imel upravnih izkušenj - in ravno zaradi tega uteleša novost na doberdobski politični sceni; poleg tega so na listo SSk vključili tri neodvisne kandidate (med njimi sta bila nekdanja župan in odbornica), ki so prejeli kar nekaj osebnih preferenc. Ferfoglia se je med volilno kampanjo znal približati ljudem in jih nagovoriti. Na enem izmed volilnih srečanj se je pojavil pred belo tablo in občanom dejal, da bo program napisal skupaj z njimi. Mnoge je s svojim pristopom navdušil, seveda zdaj tudi sam ve, da mora takoj preiti z besed k dejanjem. Občani pričakujejo, da bo upošteval njihova mnenja in da bo uresničil svoje obljube. Med kampanjo je govoril o pomanjkanju pločnikov in kanalizacije, o varnosti na cestah, o nesprejemljivem izgledu zaselkov, o dotrajani osnovni šoli ... Nedvomno ga čaka kar nekaj dela.