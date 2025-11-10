POD PREPROGO: Antikrist v New Yorku

Simbolika ni od muh. Zohran Mamdani, živo nasprotje Donalda Trumpa, je bil za župana New Yorka izvoljen na obletnico izvolitve tajkuna. Dan prej je umrl Dick Cheney, vplivni podpredsednik v času, ko je v Beli hiši domoval lolek George W. Bush. Cheney je bil špica gibanja neocon, črna duša pogubnih vojn v Afganistanu in Iraku. Kot strateg planetarne dominacije ZDA ni maral Trumpa, gibanja Maga in zapiranja v celinsko samozadostnost. Zato se je približal demokratom in podprl Kamalo Harris. V dokaz, da sta obe stranki le dve plati ene in iste medalje - kapitalske oligarhije, kot sta vselej razlagala Gore Vidal in Noam Chomsky.

Mamdani je premagal oboje, demokrate še prej kot republikance. New York je trdno demokratski, vendar je za stranko on bil tujek, tako kot njegov politični boter Bernie Sanders. Uveljavil se je v času, ko je demokratski establišment Clintonovih, Obame in Bidna še v komi po lanskem knock outu.

Podpirali so Andrewa Cuoma, ki ga je Mamdani premagal najprej v stranki in nato na volitvah, kjer je Cuomo nastopil kot neodvisen s podporo tako Billa Clintona kot Donalda Trumpa. Za oba je bil mladi socialist znanilec viharja, ki ne prinaša nič dobrega. Vodja demokratov v senatu Chuck Schumer ga do zadnjega ni podprl, le mlačno sta ga vodilni kongresnik Hakeem Jeffries in Barack Obama, in to šele potem, ko so ankete napovedale njegovo zmago.

Mamdani je star komaj 34 let, rojen v Ugandi in šele od leta 2018 državljan ZDA, je sin indijske režiserke Mire Nair in afriškega očeta, šiitski musliman, tekoče govori arabsko, naklonjen je Palestincem. Poosebljeni Antikrist ne le za adepte gibanja Maga, ampak tudi za demokrate, ki so bolj doma na sprejemih proizraelskega lobija AIPAC kot med aktivisti Jewish Voice for Peace, ki obsojajo genocid v Gazi.

Odločilno pa je bilo, kar je Mamdani obljubil someščanom: javne šole, vrtce, blokirane najemnine, brezplačne avtobuse, podvojitev minimalnih plač na 30 dolarjev na uro, javne neprofitne trgovine za nakupe osnovnih dobrin. Odkod denar? 4 milijarde pričakuje od dodatne obdavčitve za 1 % dohodkov preko milijona dolarjev in 5 milijard od povišanja davka na podjetja na 11,5 %.

Milenijec je svoje socialistične ideje delil na družbenih omrežjih, še bolj pa s kampanjo kar 90.000 aktivistov od vrat do vrat. Med taksisti, večinoma priseljenci, je postal idol, ko je 15 dni gladovno stavkal za njihove pravice. Radikalne parole in osebni zgled so vžgali novo upanje. Volilna udeležba se je skoraj podvojila z 1,1 na preko 2 milijona volivcev, največ po letu 1969.

Zanimivi so odzivi v Italiji. Ob pričakovanih izlivih žolča na desni so najbolj nejevoljni v zmerni levi sredini, kjer raje izpostavljajo izvolitev dveh bolj konservativnih demokratskih guvernerk v Virginiji in New Jerseyu. Kozmopolitski New York je res zgodba zase, res pa je tudi, da sta obe guvernerki svoji kampanji podobno kot Mamdani osredotočili na zaščiti kupne moči, sociali in javnih storitvah za šibkejše.

Šlo je za delne volitve, ki ne odražajo čutenja v drobovju prerijskih ZDA. Pa vendar prinašajo pomembni sporočili za ZDA in levico v svetu.

V ZDA je dedek Bernie Sanders dobil dva vnučka, ki bi znala prevetriti demokrate in državo. Mamdani v New Yorku, njegova 36-letna vneta podpornica Alexandria Ocasio-Cortez pa bi lahko ciljala na predsedniške volitve leta 2028. Pot bo še dolga, bogve kaj vse lahko dotlej sproži Trump. Vendar ima zagnana in borbena AOC za sabo že 36,5 milijona spletnih sledilcev in veter v jadrih.

Sporočilo levici v svetu je prav tako jasno. V času, ko radikalna desnica ruši osnove liberalne in pravne države, zmerni reformizem ni več dovolj. Tržni liberalizem se je v neoliberalni inačici prelevil v oligarhijo monopolistov. En odstotek privilegiranih dominira preostalih 99 tudi s pomočjo gorjače novih fašistov tretjega tisočletja v ZDA kot v Evropi. Thomas Piketty že dolgo dokazuje, da srednji razred izginja, mala buržoazija se proletarizira, mali trgovci podlegajo Amazonu, celo z univerzo stežka prideš do službe, ki bi družini zagotavljala mirno preživetje do konca meseca. Neenakosti so večje kot kdajkoli v zgodovini.

Na vse to mora temeljito prenovljena levica ponuditi alternativo. V New Yorku se je zgodil vsaj začetek nečesa novega. Če in ko se bo tudi pri nas, nas bo mogoče volilna udeležba mladih spet presenetila.