POD PREPROGO: Evropa se je spet ustrelila v koleno

Mehurčki silvestrske penine se še niso polegli, ko smo prvega januarja dobili za Evropo slabo novico. V mislih nimam Gaze, kjer je izraelska vojska, odkar je Joava Galanta nadomestil obrambni minister Izrael Katz, če mogoče, še krvoločnejša. Zdaj sistematično podirajo poslednje bolnišnice, raketirajo šotorišča in pobijajo otroke, ki jih še nista pobrala mraz in stradanje.

Za Evropo, ponosno na krščansko-judovske korenine, zibelko demokracije in človekovih pravic, Gaza ni več novica. Bobnenje tankov in bombnikov je le hrup v ozadju, ki ne moti našega sna pravičnikov. Navadili smo se na 30, 40, 50 ubitih dnevno. Le če jih je kak dan več kot sto, si morda zaslužijo naslovček nekje v spodnjem delu strani časnikov.

Ni Gaza torej. Slaba novica je neka druga in nas bo udarila po žepih, tam, kjer nas bo najbolj bolelo. Poslal nam jo je naš varovanec Volodimir Zelenski, ko je zaprl plinovoda, ki sta plin iz Rusije še dobavljala v EU preko Ukrajine. V brk vsem sankcijam je EU po podatkih Bruslja v tretjem trimesečju lani iz Rusije uvozila 17,6 % vsega plina, ki še priteka po plinovodih (tega je za dve tretjini vse porabe), in 19 % plina, ki prihaja z ladjami. Vezi po kopnem z Rusijo so zdaj prekinjene. Ne vse. Ostaja še Turk Stream, po katerem ruski plin priteka v Bolgarijo, Srbijo in Madžarsko.

Ne samo. Indija, tretji svetovni uvoznik nafte, je v času vojne v Ukrajini eksponenčno povečala uvoz iz Rusije. Nafto rafinira, derivate izvaža v Evropo in kasira obilno maržo. EU je zaradi sankcij dvojno oškodovana, izgubila je predelavo in derivate plačuje dosti dražje. Lep rezultat! Čislani Mario Draghi je torej 7. aprila 2022, ko je prisegal, da bodo sankcije strle Rusijo, izustil zgodovinsko bedarijo: »Želite mir ali delujočo klimo?« Ostali smo brez miru in z dražjim plinom.

Zelenskemu ni mar, da bo Ukrajina z zaporo plina ob 800 milijonov evrov provizij letno, saj mu bo ta denar zagotovila EU, ki ob usihanju pomoči iz ZDA vse bolj plačuje za nadaljevanje izgubljene vojne kot tudi za vzdrževanje falirane in skorumpirane ukrajinske države. Težke besede, vem, a treba je reči bobu bob. Merjenje sil Zahoda z Rusijo je Ukrajino uničilo več in globlje, kot je le fizičnih ruševin. Državni aparat deluje le še, kolikor ga vzdržujejo ZDA in EU, o ravni korupcije pa pričajo množične čistke v vojaškem in drugih aparatih.

Radoslaw Sikorski, rusofobni zunanji minister Poljske, ki je prvega januarja prevzela predsedovanje EU, zaprtje plinovodov slavi kot novo zmago nad Rusijo. Bolj bo to za EU nov strel v koleno, kot je že bila razstrelitev Severnega toka 1 in 2. Nemška preiskava atentat pripisuje ukrajinskim saboterjem, čeprav zgodbica, da naj bi jo izvedla peterica lažnih turistov na mali jadrnici, diši po prikrivanju za Nemčijo neizrekljive resnice, da so najbrž bili na delu ameriški ali britanski specialci.

Namen tiste razstrelitve je zdaj očiten: spraviti na kolena Nemčijo, s katero so ZDA imele pasivno izvozno-uvozno bilanco. Nemško gospodarstvo, ki je slonelo na poceni plinu iz Rusije in izvozu, je klecnilo. Z njim tudi italijansko, kjer industrijska proizvodnja pada že 21 mesecev zapored. Nekaj kisika je BDP do zdaj imel od rasti gradbenega sektorja tudi po zaslugi Contejevega zaničevanega superbonusa in od denarja EU iz sklada za okrevanje po covidu.

Težav Evrope se veselijo ZDA, Katar in Norveška, ki so nadomestili ruski plin. Prva dva ponujata zemeljski utekočinjen plin, ki pa ima glede na ruski metan tri negativne plati: nižjo kalorično vrednost, je bolj onesnažujoč in mnogo dražji: črpanje je zahtevnejše, treba ga je utekočiniti, tovoriti z ladjami in nato spet upliniti, cena pa se ne določi pogodbeno, ampak na borznih dražbah, kjer jo krojijo špekulanti.

Po zapori ukrajinskih plinovodov je cena plina v enem dnevu poskočila za 18 %, v celem letu 2024 pa za 66 %, s 30 na 50 dolarjev na megavatno uro. Kljub drugačnim obvezam voditeljev EU plin še naprej pogojuje tudi ceno elektrike, ki je lani zrasla za 15 % in celo za 35 % glede na minimum v aprilu. Oboje utegne spet razvneti inflacijo, ustaviti nižanje obrestnih mer ECB in prizadeti gospodarstvo. Donald Trump se reži in žuga EU, naj kupi še več ameriškega plina in nafte, sicer nas bo udaril s carinami.

Kaj naj rečemo? Hvala, Ursula in vsi ostali. Pa srečno novo leto!