POD PREPROGO: Igralnica Bela hiša

Svet se sprašuje, ali je Donald Trump priseben in kaj tvegamo, saj bi tak človek lahko vsak hip sprožil jedrski holokavst. Da je tajkun maligni narcis in asocialen psihopat, je med psihologi že obče mnenje. Dobro bi bilo, ko bi ga v prisilnem jopiču odvedli iz Bele hiše.

V nečem pa je mož dosleden: v pohlepu. Iz Bele hiše je naredil dobičkonosno igralnico. V dveh mandatih je pomilostil 70 bogatih obsojencev, od katerih je prejel »donacije«, od enega kar 3,5 milijona dolarjev. Organizacija Public Citizen navaja, da je ustavil 159 od 166 zveznih kazenskih postopkov proti podjetjem. Vsaj 30 od teh je bilo donatorjev.

Potem so tu kriptovalute. Trump je izdal svojo, Melanijino in še druge »družinske«. Po izvolitvi je vrednost poskočila, še bolj pa marca lani, ko je v Beli hiši sklical crypto-summit in so tečaji v hipu zrasli za osem odstotkov. Največji profit prinašajo borzne operacije Trumpovega klana, ki zlorablja privilegirane informacije o predsednikovih odločitvah z vplivom na borze.

Aprila lani je sledil stop-and-go s carinami. Napovedi in preklici so poganjali gor in dol borzne tečaje. Kdor je vnaprej vedel za predsednikove muhe, je unovčil bajne vsote. Takih investicij ni bilo malo, pravijo. Sam Trump se je javno bahal, da sta prijatelja milijarderja v hipu zaslužila po več milijonov dolarjev. Igrico so ponovili še večkrat, vsakič z odličnim donosom.

Sledil je primer Maduro. Na platformi Polymarket je sedem anonimnih stav na aretacijo predsednika tik pred objavo vesti o ugrabitvi navrglo pol milijona dolarjev. Vedno januarja so v 24 urah pred odredbo o cenah zdravil beležili naskok na delnice biotehnoloških podjetij. Po objavi je vrednost delnic narasla za 20 do 40 odstotkov. Politični pritisk je utišal preiskavo Zvezne komisije CFTC (Commodity Future Trading Commission).

Veliki met je prišel z agresijo na Iran. Februarja, tik pred napadom, je Trump obljubljal diplomatsko rešitev. Borza je slavila, indeks S&P500 je poskočil, cena nafte padla. Na Polymarketu se je medtem v urah tik pred napadom pojavil ducat anonimnih stav na napad na Teheran prav 28. februarja. Zaslužili so 330.000 dolarjev. A to so le drobtinice. Mnogo večje so bile investicije na padec borz in rast nafte.

Igrico so ponovili 24. marca. Financial Times navaja, da so ob 6.49 v eni sami minuti beležili 6200 visokofrekvenčnih stav na padec cen nafte Brent in Wti v skupni vrednosti 580 milijonov dolarjev. Ogromno glede na uro in pomanjkanje pomenljivih novosti. Te so prišle 15 minut kasneje. Ob 7.04 je Trump napovedal 5-dnevno premirje. Cena nafte Wti je v hipu padla za 8,27 %, Brent za 7,91 %, borzni indeks Dow Jones je poskočil za 900 točk. Le 20 minut pred Trumpovim čivkom so na indeksu S&P500 zabeležili nakupe za 1,5 milijarde dolarjev. Šlo je za koordiniran insider trading na nafti in borzi z desetinami milijonov profita - piše FT.

Revija Forbes medtem ocenjuje, da je premoženje Donalda Trumpa od januarja 2025 do februarja 2026 zraslo s 3,9 na 6,5 milijard dolarjev, New York Times pa, da je družina Trump le z donacijami in kriptovalutami v enem letu pridobila 1,4 milijarde dolarjev.

Špekulacije so ponovili na veliko noč, ko je Trump grozil z izbrisom iranske civilizacije, nato pa napovedal 15-dnevno premirje. Pred tem so zabeležili za 950 milijonov dolarjev sumljivih borznih prodaj nafte in še več špekulacij na borznih tečajih. Prejšnji teden, tik preden je Trump Izraelu vsilil premirje v Libanonu, je bilo na padec cene nafte vloženih 740 milijonov dolarjev. Po objavi vesti je cena padla za 15 %.

V tem orjaškem konfliktu interesov ni jasno, ali so vojne priložnost za ilegalne dobičke ali je iskanje dobička povod za vojne.

Nad borzo bdi, ali naj bi, nadzorni organ SEC. Da bi bil nevtralen, smejo od petih članov največ trije biti iz iste stranke. Imenuje jih predsednik soglasno s senatom za 5-letni mandat. Trenutno so člani le trije, vsi republikanci: predsednik Paul Atkins, ki ga je imenoval Trump, Hester Peirce in Mark Uyeda. Demokratov ni. Prejšnji predsednik Gary Gensler je odstopil ob umestitvi Trumpa, Jaime Lizarraga je odšel tri dni prej, demokratki Caroline Crenshaw pa je mandat potekel 3. januarja letos. Niso jih nadomestili, tako da je odbor SEC zdaj pokoren Trumpu.

Vas preseneča, da pri vseh navedenih borznih špekulacijah SEC ni ugotovil nič sumljivega in vrednega ukrepanja?