POD PREPROGO: Pošasten stroj za izsiljevanje

Z afero Epstein je govno pljusknilo na površje. Zasebni otok St. James se zdi temna plat Davosa. Tam blišč uglajenih elit, tu živalski instinkti, ogabni rituali s človeškimi žrtvami. Skozi kremplje Jef freyja Epsteina in njegovih gostov je šlo 1200 deklet, nekatere stare 12, 13, 14 let.

Vse je bilo znano že dolgo, toda Epstein je imel premočna kritja. Donald Trump je v afero pogreznjen do vratu. Ministrstvo za pravosodje ZDA je objavilo 3,5 od 6 milijonov dokumentov dosjeja. Mnogi so še prikriti. Kljub temu se Trump omenja 38.000-krat v 5300 znanih dokumentih. Mnogo več kot Jezus Kristus v Bibliji (1300 omemb).

Objava je kot ventilator pred goro gnoja. Drek leti na vse strani, vsi so umazani, zato nihče ni zares kriv. V afero so vpleteni politiki, kronane glave, elitni kapitalisti in njihova služinčad: novinarji, odvetniki, funkcionarji. V masi podatkov je težko ločiti fikcijo od resnice, zločine od kvant.

Nekaj pa je jasno. Spolne zlorabe, še tako grozljive, niso najhujša plat. Epstein je vse to snemal in arhiviral: 2000 videov, 800.000 fotografij, milijone sporočil, e-mailov, pogovorov. Posiljevanje deklic ni bilo glavni cilj. Bilo je sredstvo za izsiljevanje in vpliv na politike. Pajčevina je tako zapletena, da je ne bodo zlahka razpredli. Laže je ugotoviti, kdo je bil pajek, za koga je delal, kdo ga je ščitil. Omenja se izraelski Mosad. Poglejmo zakaj.

Jeffrey Epstein je bil sin revnih judovskih priseljencev v ZDA. Študija ni dokončal, a je vseeno dobil mesto učitelja na elitni šoli in tam prišel v stik z bogataši. Podal se je v finančne posle. Pri družbi Tower Financials je s Ponzijevo shemo kliente ogoljufal za 500 milijonov dolarjev. Judovski lastnik firme Steven Hoffenberg je bil obsojen na 20 let zapora, Epstein se je izmuznil in pristal v zavetju finančnika Lesa Wexnerja, lastnika firme seksi perila Victoria’s Secret. Hotel je denar in dekleta.

Wexner je vpliven sionist v ZDA, soustanovitelj kluba judovskih petičnežev Mega Group, financer lobistične fundacije Birtright Israel. Epstein mu je upravljal premoženje, Wexner ga je zalagal z dekleti, denarjem in ga ščitil. Podaril mu je razkošno rezidenco na Manhattnu, kjer je kasneje bivši izraelski premier Jehud Barak redno bival ob obiskih v ZDA.

Epstein je spoznal tudi medijskega magnata Roberta Maxwella. Milijarder čeških judovskih korenin je v Londonu bil Mosadov sajan. Sajani so sodelavci izraelske tajne službe, navadno judovskega porekla. Niso agenti Mosada, a z njim tesno sodelujejo. Maxwell je bil izjemno vpliven. Že leta 1948 je financiral nastanek Izraela in mu potem vestno služil. Na čelu medijskega imperija je imel odprta vsa vrata v Londonu, v Beli hiši, celo v Kremlju.

Z njegovo pomočjo sta Mosad in CIA zrežirala Irangate za časa Ronalda Reagana: tajno dobavo orožja Iranu v zameno za ameriške talce in sočasno ilegalno financiranje antikomunistične gverile v Nikaragvi. V Irangate sta bila z letalsko družbo Southern Air vpletena tudi Epstein in Les Wexner.

Maxwell je umrl leta 1991. Uradno je padel z jahte Lady Ghislaine (po najljubši hčerki), potem ko je od Mosada zaman zahteval, naj ga reši iz zagate, ko je na robu stečaja pokradel pokojninske sklade zaposlenih. Pokopali so ga v Izraelu med junaki sionizma na Oljčni gori. Premier Jicak Šamir je na pogrebu dejal: »Bil je človek, ki je za Izrael naredil mnogo več, kot smemo javno povedati.«

Maxwell je konec 80. let Epsteinu predstavil hčerko Ghislaine, ki je zdaj v zaporu zaradi zvodništva in spolnih zlorab. Nekdanji civilni agent Amana, vojaških obveščevalcev Izraela, Arin Ben Menaše trdi, da sta Maxwell in hčerka uvedla Epsteina v služenje Mosadu. Njegov operativni mentor da je bil sam Jehud Barak, s katerim je Epstein dolga leta gojil vztrajno korespondenco, poslovne stike in spolne užitke, kot trdi več deklet.

Vezi Epsteina z Izraelom je toliko, da vseh ni mogoče navesti. Le še dve. Njegov odvetnik Alan Dershowitz (tudi sam obtožen posilstev, a se je izmazal s poravnavo) danes brani Benjamina Netanjahuja na Mednarodnem kazenskem sodišču. Poročilo FBI (FD-1023, oktober 2020) navaja zaupen vir, da je Epstein, kot Dershowitz, ki to zanika, bil sodelavec Mosada in obenem službe CIA.

Vse resnice najbrž ne bomo nikoli izvedeli, vezi pa je preveč, da bi bila zgolj naključja. Drugo vprašanje pa je: zdaj ko Epsteina ni več, kdo je prevzel njegovo mesto?