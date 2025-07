POD PREPROGO: Pravila novega globalnega reda

Geopolitika je novejša družbena veda, ki preučuje mednarodni red med entitetami, na katere se deli človeški rod. Osredotoča se na čas po letu 1648, ko je po neskončnih verskih vojnah v Evropi Vestfalski mir priznal načelo suverenosti in verske neodvisnosti držav. Uvedli so pluralni red v Evropi in na koloniziranih celinah.

Vojn kajpak ni bil konec vse do danes. Po drugi svetovni se je, če poenostavimo, uveljavil bipolarni svetovni red, neoliberalna globalizacija je po razkroju Sovjetske zveze bila unipolarna, a je skopnela s finančno krizo leta 2008. Odtlej živimo v zmedi in neredu.

Pisateljica Barbara Mazzocco je ta globalni (ne)red sarkastično strnila v 15 pravil, ki jih strnjeno povzemam. V središču je Izrael, edina država, ki je oproščena spoštovanja vseh mednarodnih pravil in resolucij ZN, celo bolj kot njen zavetnik ZDA. Bližnji vzhod in vloga Izraela v njem je za geopolitične analitike prelomnica med Zahodom in preostalim svetom, iz katere bo bodisi vzklil nov globalni red ali pa nova svetovna vojna - najbrž zadnja, preživeli bodo le virusi in podgane.

Pravilo 1: Izrael ni nikoli agresor. Če koga napade, je to odgovor na agresijo ali preventivna obramba.

2: Zgodovina se samodejno začne znova od zadnje agresije na Izrael, ki ni upravičena, saj se prej ni zgodilo nič.

3: Vsak izraelski napad je upravičen s pravilom 2.

4: Izrael ima pravico do obrambe, Palestinci, Arabci in Iranci ne.

5: Izrael bombardira le hudodelce. Če umre veliko število civilistov, je to zato, ker so bili hudodelci ali so se znašli preblizu hudodelca. Če ni tako, bo izraelska vojska uvedla preiskavo.

6: Kritiziranje Izraela je izraz sovraštva do Judov, obsesivnega antisemitizma.

7: Nič, kar stori Izrael, ni tako slabo kot sovražna kritika, opisana v pravilu 6. Kritika izraelskih dejanj je vedno hujša od samih dejanj, ker ti kritiki sovražijo Jude in navijajo za holokavst.

8: Izraelci so vedno žrtve, nikoli krvniki. Če Izraelci ubijajo Irance, je to zato, ker Iranci sovražijo Jude. Če Iranci ubijajo Izraelce, je to zato, ker Iranci sovražijo Jude.

9: Dejstvo, da je Izrael stalno z nekom v vojni, je treba razumeti kot dokaz, da je pravilo 8 resnično, ne pa kot dokaz, da je smešna neumnost.

10: Muslimanska življenja veljajo mnogo manj kot zahodna ali izraelska. Ni treba razmišljati, zakaj je temu tako.

11: Mediji vedno govorijo resnico o Izraelu. Če v to dvomite, najbrž kršite pravilo 6.

12: Prikazovanje sovražnikov Izraela v negativni luči je vselej dovoljeno brez preverjanja, o številu žrtev Izraela je treba poročati s pripombo »Hezbolah trdi« ali »po navedbah ministrstva za zdravje, ki ga vodi Hamas«.

13: Izrael mora še naprej obstajati v sedanji obliki, ne glede na to, koliko ljudi za to umre. Če temu oporekate, najbrž kršite pravilo 6.

14: Vlada ZDA ni nikoli o ničemer lagala in je vedno na pravi strani.

15: Izrael je zadnji branik svobode in demokracije na Bližnjem vzhodu. Zato sme: okupirati ozemlja in ubijati prebivalce; kršiti mednarodno pravo in resolucije ZN; imeti jedrsko orožje brez inšpekcij; ubijati sumljive ljudi; več let v zaporu zadrževati otroke zaradi metanja kamenja; mučiti zapornike; rušiti hiše; namerno ubijati ženske, otroke, starejše, ranjence; na tujih ozemljih likvidirati »sovražnike«; napadati »sovražne« države; preventivno zatreti vsak bodoči napad.

Ste mimo ironije zasledili kako podobnost z realnim svetom? Ni naključna. Tak je mednarodni red po 7. oktobru 2023. S podporo ZDA in EU ga samovoljno oblikuje izraelska skrajna desnica, ki je v brk obtožbam na račun kritikov še najbolj antisemitska, saj vodi lasten narod v pogubo.

Tragika je, da bo po tem, kar se je zgodilo v Gazi in Zahod dovoljuje, da se še stopnjuje, vsakomur vse dovoljeno. Pogoj bo le, da je dovolj močan, ciničen in oborožen, po možnosti tudi jedrsko. Ali pa, da ima močnega zavetnika.

Drug problem je izguba zadnje trohice verodostojnosti glavnega zavetnika in svetovnega policaja. Kdo bo še podpisoval dogovore z bleferjem, ki ti napove dva tedna premisleka, te vabi k pogajalski mizi in te po dveh dneh zradira z najhujšimi nejedrskimi bombami, kar jih je svet kdaj videl? Bo še kdo podpisoval dogovore z nekom, ki jih bo kršil še preden se posuši črnilo in se bo samovšečno šopiril, kako je to imenitno?

Svet potrebuje nov globalni red in to pod nujno!