V lesku Shenzhena so nam uprizorili vrh treh vodilnih velesil - Kitajske, ZDA in Rusije. »Nova Jalta« ga je kdo poimenoval. Daleč od tega. V Jalti so si zmagovalci svetovne vojne delili vplivne sfere in začrtali svetovni red za naslednja desetletja. V Shenzhenu niso začrtali ničesar, kar pa ne zmanjšuje pomena dogodka, ki bo najbrž ostal zapisan kot ena od etap prehoda iz obdobja imperija ZDA, ki se je uveljavil prav v Jalti, v neki nov svetovni red, ki šele dobiva obrise.

Obakrat so bili pri mizi v treh, v resnici dva in pol. V Jalti sta si svet delila Franklin D. Roosevelt in Josif V. Stalin, slednji v podrejeni vlogi. Winston Churchill je le reševal propadajoči britanski imperij, ki so ga po dveh vojnah v Evropi pogoltnile ZDA.

V Shenzhenu je polovična vloga pripadla Vladimirju Putinu, kar pa zanj ni malo. Po treh desetletjih poniževanja, ko je še Barack Obama Rusijo omalovaževal kot obrobno regijsko silo, si je izboril mesto pri mizi velikih. Resda pod okriljem Kitajske, ki pa še zdaleč ni tako vsiljivo kot dominacija ZDA preostali vazalski Evropi.

Tudi rituali, sprejem in objem na letališču, kažejo, da sta bila akterja dva, Donald Trump in Xi Jinping. Toda njuni paraboli sta različni, ena pada, druga raste. Trump je na vrh prišel v zakrpanih gatah po nizu bednih neuspehov, ki jih niti patološki narcis, kakršen je, ne more prikriti sebi in svetu. Poraz v vojni z Iranom je pokazal, da so do zob oborožene ZDA papirnat tiger; poraz na vmesnih volitvah, da je Trump politični zombi, nevaren, kot so nevarni živi mrtveci.

Zla usoda (ali hekerji?) je povrh pokazala, kako razpada imperij: najprej je mrknil Microsoft, potem domači poleti, nadalje omrežja bank in, nezaslišano, celo najsvetejši tajni arhivi Agencije za nacionalno varnost. Medtem ko se z Bele hiše kruši omet, je Xi Trumpa navihano sprejel v blišču Shenzhena, zelene, trajnostne, moderne metropole, ki jo poganjajo tehnologija in obnovljivi viri. Shenzhen že živi v prihodnosti, ki je v fosilnih in fosiliziranih ZDA še dolgo ne bodo dosegli.

Simbolno sporočilo ni moglo biti jasnejše. Tudi Kitajska ima kajpak probleme: vojne v Ukrajini, Iranu, na Bližnjem vzhodu in Trumpove carine so upočasnile rast, kar ogroža notranjo stabilnost. Zato želi skozi dialog iskati rešitve zase in v korist vseh. Vendar zgodovinski paraboli sta različni: 500-letna kolonialna dominacija Zahoda, ki se je začela z evropskim odkritjem Amerike in se končuje z zatonom ZDA, se izteka. Kitajska spet pridobiva svojo večtisočletno vlogo središča Azije in danes tudi globaliziranega sveta, ki jo je le začasno izgubila pred manj kot 200 leti, ko so jo britanski zavojevalci do kraja ponižali z opijevimi vojnami.

Novi svet je še v povojih. Ne vemo še, kako bo rasel. Morda bomo v Ukrajini, Iranu in Gazi kmalu videli, če in kaj bo dobrega prinesel vrh treh cesarjev. Mi Evropejci, federalisti, ki smo verjeli v utvaro EU, se moramo sprijazniti z realnostjo: svet gre svojo pot brez nas. Mislili smo, da je naš družbeni vzorec najboljši: demokracija, tržni kapitalizem, nekaj socialne države. Slednjo smo odpisali v zameno za orožje, prva dva sta prejkone izvotljena pojma. Izgubili smo tudi moralno avtoriteto, da bi drugim delili nauke. Ostala je pod ruševinami Gaze. Svet vidi in nas sodi, ker nismo mignili z mezincem, da bi ustavili genocid, ampak skupaj z ZDA še oborožujemo krvnike.

Ko te ni pri mizi, si na jedilniku, pravijo. EU niti to: v Shenzhenu so jo prezrli kot plesnivo hrano. Rada bi se pogajala o Ukrajini, a nima predloga za mir, niti pogajalca. V Bruslju so se sprli že, ko so se pogajali, kdo naj se pogaja. Nazadnje so izbrali sedmerico - sedem palčkov - 5 držav + 2 za EU. Volodimirju Zelenskemu obljubljajo 45 milijard »posojil«, ki naj bi jih skupaj s prejšnjimi 90 vrnil, »ko bo Putin poravnal vojno škodo«. Kje živijo? Denarja ne bo nazaj, še več bo potrebnega za obnovo Ukrajine, ki jo bo Trump naprtil evropski služinčadi. Češka, Slovaška, Madžarska in Bolgarija so to razumele in se izmikajo, zato jim Nemčija grozi z vetom na proračun EU. Finska in Norveška, ki mejita z Rusijo, se modro že pogovarjata s Putinom, kar spet spravlja v bes voljne, ki bi se radi ravsali z rusko jedrsko velesilo.

Najhujše pa je to, da bedaki na stežaj odpirajo vrata novodobnim fašistom, ki bi razkrojili Unijo. Na ulicah po Evropi vre, a ne vem če dovolj, da se prepreči najhujše.